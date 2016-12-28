Госдеп назвал нелепым заявление Эрдогана о том, что США поддерживают ИГ

Госдепартамент США назвал "нелепым" заявление президента Турции Тайипа Эрдогана по поводу поддержки международной коалицией террористов в Сирии.

"Это нелепое заявление", — сказал официальный представитель ведомства Марк Тонер.

Ранее в тот же день Эрдоган заявил, что у него есть доказательства поддержки террористических группировок в Сирии, в том числе "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), со стороны коалиции, возглавляемой США.