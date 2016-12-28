Торги в США завершились небольшим ростом
Торги в США завершились небольшим ростом фондовых индексов.
DJIA прибавил 0,06% до 19945,04 пункта, S&P 500 – 0,22% до 2268,87 пункта, Nasdaq – 0,45% до 5487,44 пункта.
Источник: RNS
Торги в США завершились небольшим ростом фондовых индексов.
DJIA прибавил 0,06% до 19945,04 пункта, S&P 500 – 0,22% до 2268,87 пункта, Nasdaq – 0,45% до 5487,44 пункта.
Источник: RNS
Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.