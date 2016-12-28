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28.12.2016 00:11

Торги в США завершились небольшим ростом

Торги в США завершились небольшим ростом фондовых индексов.

DJIA прибавил 0,06% до 19945,04 пункта, S&P 500 – 0,22% до 2268,87 пункта, Nasdaq – 0,45% до 5487,44 пункта.

Источник: RNS


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26.12.2016 13:58
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