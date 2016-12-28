Торги в США завершились небольшим ростом

Сбербанк принял участие в заседании Совета по инвестициям при губернаторе Петербурга

Директор головного отделения Сбербанка по Санкт-Петербургу Олег Голубенцев принял участие в итоговом заседании Совета по инвестициям при губернаторе Санкт-Петербурга.