Рейс "Аэрофлота" возвращается в Москву из-за неполадок

Самолет Airbus A320, выполняющий рейс "Аэрофлота" из Москвы в Сургут SU1510, возвращается в аэропорт вылета. По данным трекера Flightradar24, после взлета самолет начал набирать высоту, но в районе Костромы на борту возникли неполадки, после чего пилоты попытались решить проблему по радио с инженерами, однако, позже приняли решение о возврате в аэропорт вылета. По словам радиолюбителей, прослушивающих частоты Шереметьево, экипаж доложил о вибрации двигателей.

Рейс выполняется на самолете с регистрационным номером VP-BLR. На нем установлены двигатели CFMI CFM56, в салоне 8 кресел бизнес – класса и 150 кресел эконом-класса. Он выполнил свой первый полет 2 апреля 2013 года, летает в "Аэрофлоте" с 24 апреля того же года. В авиакомпании борт получил имя русского электротехника и военного инженера Павла Яблочникова.