Украина заявила о введении ограничений на импорт удобрений из России

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины приняла решение о введении в отношении России антидемпинговых пошлин на ввоз удобрений в страну. Об этом сообщается на сайте минэкономики Украины.

«Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении антидемпинговых пошлин на импорт российских удобрений», — говорится в заявлении ведомства.

Утверждается, что согласно результатам расследования относительно импорта на Украину некоторых видов азотных удобрений из России установлено применение демпинга экспортерами. В связи с этим Верховная рада в ближайшее время направит на рассмотрение парламентариев законопроект о мерах по диверсификации поставок удобрений путем снижения ставок ввозной пошлины на наиболее востребованные виды удобрений. При этом для российского экспорта ставка будет увеличена за счет антидопинговой надбавки.

В сообщении минэкономики также отмечается, что до принятия Радой данного законопроекта введение антидемпинговых мер в отношении ввоза удобрений из России будет отсрочено.