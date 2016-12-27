Пьяные школьники жестоко подрались в подъезде на Туристской

Врачи больницы Раухфуса реанимируют 12-летнего школьника, доставленного с тяжелым опьянением и не менее тяжелыми травмами.

Как стало известно “Фонтанке”, вечером 27 декабря подъезд на Туристской улице, 15 облюбовала юная компания. Неизвестно откуда принесенной снеди и выпивке мог бы позавидовать околоточный кабак.

12-летний школьник осушил бутылку вина и осмелел. Пари на водку он тоже принял, и удали прибавилось. Но были в компании участники потрезвее, и подростковый диспут о мимолетном материализовался в бойню. Шум и крики побитых привлекли жильцов. Они вызвали полицию, а когда увидели двенадцатилетнего – еще и скорую.

Школьник госпитализирован с переломанными лицевыми костями, но медики в первую очередь пытаются вывести его из состояния тяжелого опьянения.