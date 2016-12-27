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27.12.2016 22:58

Украина получила предновогодний транш МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) перечислил Украине второй транш финансовой помощи от Европейского союза в размере 55,125 миллиона евро. Об этом во вторник, 27 декабря сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу министерства финансов страны.

Как отмечается, «указанные безвозмездные и безвозвратные ресурсы» — это признание реформ со стороны ЕС. «Получение указанной финансовой помощи ЕС является очередным шагом в направлении углубления сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом», — заявили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что это заключительный транш в рамках договора, который был заключен между правительством страны и Европейской комиссией в 2014 году. Данные средства будут направлены на финансирование расходов общего фонда государственного бюджета страны. Первый транш в размере 250 миллионов евро Киев получил в июле того же года.

24 декабря сообщалось, что жителям Украины на Рождество будет направлено почти шесть миллионов евро от имени Папы Римского Франциска. Деньги предназначены в первую очередь примерно двум миллионам жителей Донецка, Луганска, Харькова и Днепропетровска вне зависимости от «религиозной, конфессиональной или этнической принадлежности».

21 декабря Верховная Рада утвердила проект госбюджета на 2017 год, предусматривающий дефицит на уровне трех процентов ВВП. Доходы бюджета должны составить 721,4 миллиарда гривен, расходы — 790,4 миллиарда гривен, инфляция, по прогнозу, не превысит 8,1 процента. Госдолг по отношению к ВВП достигнет 68,8 процента. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал бюджет «человекоцентристским».

В октябре МВФ опубликовал меморандум о сотрудничестве с Украиной. Из документа, в частности, следует, что Киев обязался принять до конца 2016 года закон о пенсионной реформе, а также пересмотреть политику тарифов ЖКХ — на этих условиях возможно продолжение программы финансовой помощи.

Совет директоров МВФ в сентябре принял решение о выделении Украине транша в размере одного миллиарда долларов в рамках четырехлетней программы помощи объемом свыше 17 миллиардов долларов.

Источник: Лента.ру


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