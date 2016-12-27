Суд в Киеве рассмотрит дело об убийстве Грабовского в закрытом режиме

Шевченковский районный суд Киева принял решение рассматривать в закрытом режиме дело об убийстве адвоката Юрия Грабовского, который представлял в суде интересы россиянина Александра Александрова, сообщила во вторник коллега Грабовского, адвокат Оксана Соколовская.

"Сегодня Шевченковский районный суд города Киева принял решение о закрытом рассмотрении резонансного дела по убийству известного адвоката Грабовского Юрия", — написала Соколовская на своей странице в Facebook.

По ее словам, процессуальные основания для принятия такого решения у суда отсутствовали, а было лишь желание стороны обвинения и адвокатов обвиняемых. Соколовская считает, что в закрытом режиме дело не будет рассматриваться объективно.

Украинский адвокат Грабовский исчез в начале марта. В последний раз его видели в Одессе. Тело адвоката было найдено 25 марта в Черкасской области. Позднее правоохранители задержали по подозрению в совершении преступления двух молодых парней Максима Чмелева и Артема Яковенко. Среди версий о причинах убийства рассматриваются "корыстная и бытовая, а также заранее спланированное убийство", однако коллеги Грабовского связывают его гибель с профессиональной деятельностью.

Гражданин РФ Александров вместе с другим россиянином Евгением Ерофеевым был задержан украинскими военными 16 мая 2015 года в районе города Счастье Луганской области. Позже Голосеевский районный суд Киева приговорил их к 14 годам лишения свободы, признав виновными в ведении "агрессивной войны по предварительному сговору с группой лиц", "ведении террористической деятельности" и по ряду других статей. В конце мая в Москве и Киеве было одновременно объявлено о помиловании и освобождении осужденных на Украине россиян Александрова и Ерофеева и отбывавшей наказание в РФ Надежды Савченко. В тот же день они вернулись на родину.