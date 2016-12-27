Обама объявит новые санкции за "вмешательство России в выборы"

США уже на текущей неделе могут огласить санкции против РФ по обвинениям во "вмешательстве в американские выборы", пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

"Согласно официальным лицам в США, администрация Обамы близка к тому, чтобы объявить ряд мер, чтобы наказать Россию за вмешательство в президентские выборы 2016 года, включая экономические санкции и порицание по дипломатической линии. Официальные лица говорят, что администрация заканчивает проработку деталей этих мер, которые также, как ожидается, будут включать скрытые операции и, вероятно, операции в киберпространстве. Объявление о публичных мерах может состояться уже на этой неделе", — говорится в публикации.

По данным газеты, санкционная часть пакета мер будет представлена в виде видоизмененного исполнительного указа президента США от 2015 года. Этот указ дает президенту полномочия реагировать на кибератаки, но не упоминает конкретно о выборах. По утверждению газеты, угроза использования этих мер помогла США в прошлом добиться от руководства КНР уступок в сфере кибербезопасности.

Указ от апреля 2015 года предполагает ввод санкций против тех людей, которых США сочтут ответственными за вред, нанесенный компьютерным сетям и критической инфраструктуре. Процесс голосования к этой инфраструктуре не относится. Подобные санкции позволяют президенту США замораживать активы частных лиц и организаций, запрещать американским гражданам коммерческие отношения с ними.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах 8 ноября. При этом ФБР с этим не согласилось. В Москве эти обвинения категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Белый дом признал, что в день выборов никакой повышенной активности хакеров не наблюдалось. Конгресс в свою очередь потребовал спецслужбы ознакомить их с результатами расследования, однако этого сделано не было.