Смольный: Сроки работ по достройке стадиона не переносились

Комитет по строительству не переносил сроки работ по контрактам с генподрядчиком «Метрострой» на возведение стадиона на Крестовском острове, сообщает ведомство. Оно перенесло на 3 месяца только сроки проверки исполнительной документации.

В Смольном заверяют, что на 26 декабря все основные строительные работы на арене завершены.

«С учетом сжатых сроков завершения строительно-монтажных работ, а также значительным объемом исполнительной и технической документации по выполненным работам, продлены сроки проверки исполнительной документации», сообщает пресс-служба комитета по строительству. Поэтому 23 декабря ведомство подписало допсоглашения о переносе приемки работ на 7,2 млрд рублей в срок до 31 марта 2017-го года.

Между тем, как сообщают строители стадиона, в здании еще не протянуты все коммуникации и не полностью завершена отделка.

23 декабря комитет продлил действие контрактов с «Метростроем» на 3 месяца — до 31 марта этого года. За это время компания должна провести пуско-наладку оборудования и устранить оставшиеся дефекты, в том числе — ликвидировать вибрацию поля.