Киргизский суд заочно арестовал миноритария Кировского завода Максима Яковлева

Первомайский районный суд Бишкека 26 декабря заочно арестовал петербуржца Максима Яковлева, гендиректора АО «Полиграфоформление» и миноритария ОАО «Кировский завод».

Уголовное дело в отношении предпринимателя возбудили в апреле 2010-го года. Максима Яковлева обвиняют в самоуправстве с применением насилия (ст. 353 Уголовного кодекса Киргизии), в разбое, совершенном организованной преступной группой с применением оружия и с целью завладения имуществом в особо крупном размере (ст. 168). А также — в самовольном захвате помещений с применением физического насилия либо с угрозой убийством (ст. 172-2). Максимальный срок наказания по этим статьям — заключение под стражу на 15 лет.

Обвиняемый скрывается от органов следствия, его местонахождение не установлено, заявило следствие. На этом основании оно ходатайствовало об аресте Максима Яковлева и его содержании в СИЗО-1 Бишкека.

По данным следствия, Яковлев в 2006-м году вместе с Олегом Подобедовым учредил в Киргизии ОсОО «Полиграфоформление». Тогда же эта компания закупила оборудование на 2,6 млн долларов и 640 тысяч швейцарских крон у кипрской «Девонкрофт Ентерпрайзес Лимитед» Максима Яковлева, а в 2007-м — арендовала производственные площади у ОсОО «Континент» Олега Подобедова.

Через несколько лет у предпринимателей возник конфликт. «Континент» заявил о долгах «Полиграфоформления» по арендной плате, а «Девонкрофт» – о неполной оплате поставленного оборудования.

В 2010-м году, во время киргизской революции, здание «Континента» заняло охранное предприятие «Альфа Центр», основанное ветеранами подразделения антитеррора «Альфа». Как считает следствие, оно действовало в интересах Яковлева. В результате «Континенту» и другим фирмам был причинен ущерб на 10,9 млн сомов, подсчитали правоохранители.

Ранее представители самого Яковлева заявляли, что уголовное дело – инструмент в корпоративном конфликте, что таким образом Олег Подобедов и аффилированные с ним лица препятствуют возврату не полностью оплаченного оборудования.

В 2013-м году, Интерпол объявил Максима Яковлева в международный розыск из-за преследования в Киргизии. На настоящую дату он в списке разыскиваемых уже не числится.

По данным базы СПАРК, Максиму Яковлеву принадлежит 2,76% долей в АО «Полиграфоформление». Также он контролирует «Девонкрофт Ентерпрайзес Лимитед», которая владеет 68,4% долей компании. Кроме того, Яковлеву принадлежит 3,77% акций ОАО «Кировский завод», сообщали СМИ.