Лавров поговорил с Керри

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Джоном Керри, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями касательно ситуации в палестино-израильском урегулировании и вокруг него.

«Обсуждались также перспективы урегулирования сирийского конфликта в свете встреч министров иностранных дел и обороны России, Турции и Ирана в Москве 20 декабря и достигнутых тогда договоренностей о продвижении к прекращению огня на всей территории Сирии при активизации антитеррористических усилий», — говорится в сообщении.

Лавров акцентировал внимание на том, что разрешение на поставки антиправительственным отрядам вооружений, включая ПЗРК, заложенное в подписанный президентом США Бараком Обамой 23 декабря закон США о бюджете на оборону, может привести к дальнейшей эскалации напряженности и новым жертвам.

Кроме того, глава МИД России и госсекретарь США рассмотрели положение в Ливии и Йемене.