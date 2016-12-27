Лечившиеся в Петербурге дети возвращаются в Сирию

Граждане Сирийской арабской республики прошли курс лечения в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова и отправляются на родину. Военный борт доставит из Петербурга десять человек.

Как сообщили «Фонтанке» в Западном военном округе, 28 декабря с военного аэродрома в Левашово вылетит самолет с пятью несовершеннолетними на борту. Еще один пациент пока остается в Петербурге. Также в Сирию будут отправлены пятеро взрослых сирийских граждан, проходивших лечение во ВМедА им. Кирова.

Шестерых детей в возрасте от 6 до 14 лет привезли в Петербург в середине ноября. Сообщалось, что все они страдают тяжелыми хроническими заболеваниями, среди которых нарушения опорно-двигательного аппарата и патологии нервной системы.