Лечившиеся в Петербурге дети возвращаются в Сирию
Граждане Сирийской арабской республики прошли курс лечения в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова и отправляются на родину. Военный борт доставит из Петербурга десять человек.
Как сообщили «Фонтанке» в Западном военном округе, 28 декабря с военного аэродрома в Левашово вылетит самолет с пятью несовершеннолетними на борту. Еще один пациент пока остается в Петербурге. Также в Сирию будут отправлены пятеро взрослых сирийских граждан, проходивших лечение во ВМедА им. Кирова.
Шестерых детей в возрасте от 6 до 14 лет привезли в Петербург в середине ноября. Сообщалось, что все они страдают тяжелыми хроническими заболеваниями, среди которых нарушения опорно-двигательного аппарата и патологии нервной системы.
© Фонтанка.Ру
Справка:
Как сообщает Минобороны, российские военные медики регулярно оказывают помощь жителям освобожденных сирийских населенных пунктов. Ранее в России прошла курс лечения и реабилитации 12-летняя Сидра Заарур, которая потеряла обе ноги в результате обстрела Алеппо боевиками. Российские медики установили девочке протезы и в октябре 2016 года Сидра и ее мать вернулись в Сирию. В августе в Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова была доставлена Ирина Баракят, которая потеряла руку и ногу, закрывая детей от обстрела боевиков в сирийском Алеппо.