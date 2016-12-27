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27.12.2016 22:06

Трамп выбрал юриста своей компании Гринблатта спецпредставителем на международных переговорах

Избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить главу юридического департамента своей компании Trump Organization Джейсона Гринблатта специальным представителем на международных переговорах, сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление команды будущего президента.

Джейсон Гринблатт на протяжение последних 20 лет занимает должность главы юридического департамента Trump Organization и был советником Трампа по вопросам отношений между США и Израилем во время предвыборной компании, пишет The Wall Street Journal.

Источник: RNS


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