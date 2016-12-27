Еще
22:10 27.12.2016
Пришлите свою новость!
22:06
Трамп выбрал юриста своей компании Гринблатта спецпредставителем на международных переговорах
21:58
Суд в ЕС попросил Еврокомиссию предоставить допданные по "Газпрому" и Opal
21:48
С Апраксина двора вывезли почти 600 подпольных шуб
21:39
Минобороны: Анализ черного ящика Ту-154 сузил перечень причин крушения
21:29
«Ростов» погасил долги по зарплате перед футболистами
21:25
Лавров поговорил с Пан Ги Муном о Сирии
21:16
Эрдоган сообщил о доказательствах поддержки боевиков ИГ коалицией во главе с США
21:06
Умерла исполнительница роли принцессы Леи из «Звездных войн»
21:03
Виллу Айнола в Зеленогорске признали региональным памятником
20:29
Победители конкурса «Фонтанки» получили призы
19:43
Николай Цискаридзе и Владимир Гусев дали бал в Михайловском замке
19:42
Мнимые сотрудники ФСБ, похитившие петербургского бизнесмена, предстанут перед судом
19:32
Поезд “Петербург - Минск” сбил мужчину в районе Купчино
19:00
В Стокгольме экстренно сел самолет с горящим двигателем
18:56
«Фонтанка» за 60 секунд — 27 декабря
18:55
Луческу: Россия и Украина — одна и та же страна
18:50
Ростехнадзор: Надо проверить 5 тысяч документов для приемки стадиона на Крестовском
18:45
Большинство финнов едят приготовленную на Рождество еду еще 3 - 4 дня
18:40
Польша заявила о блокировке решения Еврокомиссии о доступе «Газпрома» к OPAL
18:32
В США пропал самолет Cessna
18:24
На ремонт Каменного моста потратят 60 млн рублей
18:17
Роскачество назвало самые безопасные продукты на рынке
18:12
Названы фамилии отстраненных от международных соревнований российских лыжников
18:06
Источник сообщил об обнаружении части второго двигателя и хвостового оперения Ту-154
18:00
Минфин сохранит действующие нормативы по расходам на региональных чиновников
17:55
Во Всеволожске депутаты вновь сложили полномочия
17:51
Зданию капеллы отреставрировали фасады
17:45
Янукович: Штаб Майдана действовал в посольстве США
17:40
Смольный: Общестроительные работы на стадионе Крестовского острова завершены
17:36
В США хотят запретить конгрессменам публиковать фото и видео с заседаний
17:31
«Питерлэнд-2» закрыт, когда откроют - неизвестно
17:25
Медведев разрешил 20 регионам России создать зоны развития
17:19
Пограничники поймали троих марокканцев, мечтавших о жизни в Финляндии
17:14
Суд в Москве назвал госпереворот на Украине причиной референдума в Крыму
17:05
Полиция Петербурга предотвратила незаконную продажу 2,5 тысячи сим-карт
17:03
В Петербурге появилась остановка имени братьев Стругацких
16:59
В Пакистане от самогона с метанолом умерли 32 человека
16:53
Американский комментатор извинился за свои высказывания о крушении Ту-154
16:47
Число зарегистрированных безработных в России за неделю выросло
16:39
Минстрой РФ обещает запустить в Крыму "нормальную ипотеку"
16:28
При пожаре на конюшне в Шушарах погибли две лошади
16:23
В следующем году газовые трубы заменят минимум в 80 жилых домах Петербурга
16:21
В Консерватории выбрали ректора
16:17
Глава Минтранса: Рейсы в Египет возможны уже в январе
16:13
Полиция пресекла торговлю алкоголем без лицензии на мини-рынке на Камышовой
16:08
В новогоднюю ночь в Петербурге будут курсировать 88 автобусов «Питеравто»
16:05
Петербургская сбытовая компания банкротит «ГУ ЖКХ»
15:56
Лошади при пожаре на конюшне в Шушарах не пострадали
15:51
СОБР выносит шубы из Апраксина двора
15:46
«Фремад-отель» пытается получить разрешение на реконструкцию дома на Восстания, 4, через суд
15:34
Монголия просто так попросила у России 100 миллиардов рублей
15:28
Финская полиция признала экспозицию в Оулу неоскорбительной для премьера
15:23
Тимошенко сравнила украинцев с папуасами
15:18
«Ленэнерго» смог оспорить 2 штрафа ГАТИ за год
15:14
Комитет по благоустройству Петербурга в этом году взял на содержание полсотни дорог
15:09
В Шушарах горит конюшня
15:03
Оппозиция Сирии: Мы не участвуем в переговорах с режимом Асада
14:54
Смольный: "Мертвых" проблемных объектов в Петербурге нет
14:50
Вместо сквера на Придорожной аллее вырос строительный забор
14:45
Оркестр Гергиева исполнит "Реквием" Верди в память о погибших под Сочи
14:41
Путин оценил ежегодный ущерб от плохой экологии в 15% ВВП
14:40
«Секс в большом городе» вернется в полном составе
14:34
Смольный достроил здание для перевода противотуберкулезного диспансера из усадьбы Кушелева-Безбородко
14:30
Отказаться от "Истоков": Нужен ли школе "учебник по православию"?
14:28
Минприроды введет "народный контроль" за свалками
14:18
Путин: Ежегодно в мире умирают 7-8 млн человек из-за загрязнения воздуха
14:14
Бортовой самописец Ту-154 доставлен в Подмосковье для расшифровки
14:05
Путин открыл газ для Крыма
13:54
Суд ввел процедуру наблюдения в отношении «дочки» «Юлмарта»
13:50
Четыре петербуржца привезли из отпуска тропические инфекции
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
27.12.2016 21:58

Суд в ЕС попросил Еврокомиссию предоставить допданные по "Газпрому" и Opal

Суд ЕС попросил Еврокомиссию (ЕК) и польскую компанию PGNiG предоставить дополнительные данные по влиянию расширения доступа "Газпрома" к Opal для принятия решения по данному делу, говорится в релизе PGNiG.

"Суд ЕС решил, что аргументы, выдвинутые PGNiG, признаны действительными, и приостановил исполнение решения Европейской комиссии. Комиссия была обязана представить подробные разъяснения относительно предлагаемой процедуры распределения пропускной способности на газопроводе Opal. Суд также попросил PGNiG представить углубленный анализ влияния решения ЕК на безопасность и конкурентоспособность поставок газа в Польшу", — отмечается в сообщении.

Ранее во вторник глава PGNiG Петр Вожняк сообщил, что Суд ЕС приостановил решение ЕК по расширению доступа "Газпрома" к газопроводу Opal. Решение было принято после получения жалобы от правительства Польши, согласно которой решение ЕК приводит к концентрации на одном источнике поставок, что противоречит принципу диверсификации и грозит нарушениями или прекращением поставок газа. Польская PGNiG также подала жалобу, отметив, что решение ЕК окажет негативное воздействие на безопасность, стабильность и конкурентоспособность поставок газа в Польшу.

В газопровод Opal в Германии поступает российский газ, приходящий в Европу по морскому трубопроводу "Северный поток", но из-за ограничений европейских регуляторов труба загружена не полностью.

Еврокомиссия в октябре одобрила расширенный доступ "Газпрома" к Opal. Соглашение, которое было рассмотрено ЕК, касалось только 80% транзитных мощностей Opal в 32 миллиарда кубометров — 25,6 миллиарда кубометров. "Газпром" уже имеет доступ к 50% распределяемых мощностей газопровода, которые составляют 12,8 миллиарда кубометров газа. ЕК в октябре решила вопрос о распределении еще 12,8 миллиарда кубометров газа в газопроводе Opal.

После этого президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что это решение Еврокомиссии может создать риск для поставок газа между Украиной и Польшей.

Источник: РИА Новости


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45

Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20

За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду

Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35

Господдержка ипотеки будет действовать до конца года

По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Суд в ЕС попросил Еврокомиссию предоставить допданные по "Газпрому" и Opal
С Апраксина двора вывезли почти 600 подпольных шуб
Минобороны: Анализ черного ящика Ту-154 сузил перечень причин крушения
Умерла исполнительница роли принцессы Леи из «Звездных войн»
Мнимые сотрудники ФСБ, похитившие петербургского бизнесмена, предстанут перед судом
Поезд “Петербург - Минск” сбил мужчину в районе Купчино
В Стокгольме экстренно сел самолет с горящим двигателем
В США пропал самолет Cessna
Источник сообщил об обнаружении части второго двигателя и хвостового оперения Ту-154
Пограничники поймали троих марокканцев, мечтавших о жизни в Финляндии
Битва за алкоголь
Сколько с полицией ни пей, она все вынесет
Перегруз и атака - версии крушения Ту-154
Военный ТУ-154 пропал с радаров
Два по сто миллионов в один Следком
Женское в деле генерала Быкова
Самые нужные силовики
Профессор залил любовь бетоном
Почему “Везет” не отвечает
В списках не значился
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Николай Цискаридзе и Владимир Гусев дали бал в Михайловском замке

СОБР выносит шубы из Апраксина двора

Михаил Огнев

«Лахта центр». Умеют ли в России строить небоскребы?

В Петербурге выпущена серия благотворительных новогодних открыток в помощь животным

Будем помнить

Сергей Николаев

В Синагоге встретили Хануку под грустные песни Billies Band

Новости компаний
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45
Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
СК «РЕСПЕКТ»
30.09.2016 11:15
Страховщики помогают программе переселения из аварийного жилья
По плану федеральной программы расселения граждан из ветхого жилья, к сентябрю 2017 года во всей стране должна быть решена проблема аварийного жилищного фонда. Но часто реализации программы мешает недобросовестное исполнение обязательств строительными организациями.
ТРК «Порт Находка»
07.09.2016 18:15
На открытии ТРК «Порт Находка» будет разыгран скутер
10 сентября среди всех участников открытия II очереди ТРК «Порт Находка» будет разыгран стильный скутер. Начало праздника в 12.00.
Ленстройтрест
12.08.2016 17:06
Ленстройтрест признан самым клиентоориентированным застройщиком Ленинградской области
Союз строительных организаций Ленобласти (ЛенОблСоюзСтрой) вручил награды лучшим предприятиям и организациям отрасли. Самым клиентоориентированным застройщиком региона признан Ленстройтрест – за работу над голландским кварталом Янила Кантри
ПАО «Сбербанк России»
19.07.2016 10:34
Сбербанк запускает летнюю акцию по потребительским кредитам
Снижение ставок составило до 2 п.п. Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 13,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 14,9% годовых, условия действуют для кредитов на сумму от 400 000 рублей.
Yolkki Village
05.07.2016 17:35
ЖК Yolkki Village проводит акцию с ресторанами города на Неве
С 4 июля получить приятную скидку 5% от любого чека в одном из лучших ресторанов города "Парк Джузеппе" или "Паруса на Крыше" станет очень просто. Для этого необходимо сфотографироваться в тамаресках, расположенных в этих замечательных ресторанах
© 2000-2016 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.