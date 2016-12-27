С Апраксина двора вывезли почти 600 подпольных шуб

Рейд Роспотребнадзора и оперативной таможни в Апраксином дворе закончился вывозом почти 600 контрафактных шуб.

Напомним, днем 27 дебря сотрудники оперативной таможни и Роспотребнадзора пришли в Апраксин двор с проверкой товара. Были подозрения, что торгуют нелегальными шубами.

Как стало известно “Фонтанке”, рейд увенчался вывозом 582 шуб из натурального меха за отсутствие RFID-меткок, подающих радиосигнал для контроля за оборотом. На некоторых шубах наклеены метки, но они не совпадают с государственной базой. Другие выставлены на продажу с грубыми нарушениями техрегламента Таможенного союза. Декларации соответствия на шубы отсутствовали.