Минобороны: Анализ черного ящика Ту-154 сузил перечень причин крушения

Первичный анализ данных бортового самописца потерпевшего крушение в Черном море Ту-154 позволяет сузить перечень причин крушения, сообщает Минобороны РФ.

"В Центральном научно-исследовательском институте ВВС продолжается расшифровка магнитного носителя доставленного из Сочи бортового самописца Ту-154. Первичный анализ данных с бортового самописца позволяет сузить перечень вероятных причин крушения самолета", — говорится в сообщении.

Окончательные выводы о причинах авиакатастрофы будут сделаны государственной комиссией после изучения всех возможных факторов, подчеркивает оборонное ведомство.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море 25 декабря. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых военнослужащие, артисты Академического ансамбля имени песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, представители российских телевизионных каналов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, и федеральные госслужащие.