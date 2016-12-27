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Общество
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27.12.2016 20:39
9 Комментариев

«Черные ящики» и белые пятна Ту-154

На месте крушения Ту-154 в районе Сочи обнаружены оба «черных ящика», и комиссия Минтранса узнает, что произошло с самолетом Минобороны. Поделятся ли знаниями с остальными — вопрос, которым задаются эксперты «Фонтанки».
«Черные ящики» и белые пятна Ту-154
Виктор Коротаев/Коммерсантъ

Официально сообщается пока только об одном поднятом со дна Черного моря бортовом самописце. В Подмосковье доставлен тот, что содержит данные о техническом состоянии Ту-154Б-2 во время его вылета из аэропорта Адлера. Так называемый речевой самописец, по словам источников «Фонтанки», тоже найден, но пока неясно — удастся ли его расшифровать и, соответственно, получить ключ к причинам.

Поисковая операция на месте авиакатастрофы самолета Минобороны не прекращается третьи сутки. 25 декабря здесь погибли 92 человека. Обломки воздушного судна были обнаружены в 1,5 км от берега в районе Сочи. Утром 27-го стало известно о поднятом параметрическом бортовом самописце, который доставили в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил в Люберцах. К его расшифровке приступят после очистки, но для точного определения обстоятельств и причин катастрофы необходим второй «черный ящик».

«Параметрический расскажет комиссии о работе основных систем самолета, но без речевого самописца мотивы решений командира и членов экипажа понять будет невозможно», – говорит бывший первый заместитель главы Международного авиационного комитета  Александр Книвель.

По сообщениям СМИ, работающие на месте крушения водолазы совершили 104 спуска. «Задача водолазов не только поднять обломки самолета, но и провести качественную фото-видеофиксацию их расположения на дне, – объясняет Книвель. – Это поможет комиссии понять, в каком положении самолет коснулся воды, как ломался фюзеляж, это тоже очень важно».

Помимо водолазов, в поисковой операции участвуют силы и средства Госморспасслужбы Минтранса, МЧС и ВМФ России. Надводная обстановка отслеживается вертолетами Ми-8 и беспилотными летательными аппаратами «Гранат-4» и «Орлан-10». От военных работают специальные поисковые суда «Селигер» и «Эпрон», гидролокатор бокового обзора и телеуправляемые аппараты. «В районе людей и техники даже больше, чем необходимо», – считают источники «Фонтанки».

Весь район поиска поделен на сектора, которые сначала с судов сканируются электронными системами – многолучевыми эхолотами и гидролокаторами бокового обзора. Затем к найденным на дне объектам опускают телеуправляемые подводные аппараты осмотрового класса «Фалькон» или «Тайгер», которые передают телевизионную картинку. Если найденный объект имеет отношение к разбившемуся самолету, на грунт идут водолазы. Их задача подготовить объект к подъему, «остропить» его.

«Самая большая сложность для водолаза – это правильно интерпретировать найденный объект. Видимость под водой не превышает 15 метров, это много, но, если поднимается волнение, видимость падает до минимума», – объясняет специалист по водолазному делу.

По сообщениям СМИ, погода в районе поисковой операции ухудшается, а водолазы могут безопасно работать при высоте волны до 1 метра. Если волнение на море станет выше 3 баллов, поисковые работы придется остановить.

Между тем Следственный комитет сообщил, что опросил новых очевидцев авиакатастрофы,  «включая человека, который снял взлет, последующий полет и падение». В рамках уголовного дела рассматриваются четыре основные версии: техническая неисправность самолета, некачественное топливо, попадание в двигатель посторонних предметов и ошибка пилотирования.

По мнению собеседников «Фонтанки», для Минобороны предпочтительнее была бы ошибка экипажа и, скорее всего, именно такая причина будет названа. Не смотря на то, что эксплуатация Ту-154 приостановлена (а этот тип самолетов используется только военными), в условиях регулярного авиасообщения с Сирией, заменить их ведомству просто нечем.

Иван Баранов,
«Фонтанка.ру»

Справка:

Крушение Ту-154 произошло в 05:27 25 декабря через несколько минут после вылета из Адлера. На борту находились 92 человека — военнослужащие и гражданские специалисты Минобороны, журналисты, Елизавета Глинка (доктор Лиза), артисты ансамбля имени Александрова, которые направлялись на авиабазу Хмеймим в Сирии, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России.

Обломки самолета были найдены спустя несколько часов в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. К настоящему моменту, по данным Минобороны, обнаружено 12 тел и 156 фрагментов погибших.


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комментарии пользователей (9)
Роднуля
27 декабря 2016 г. 22:06
Chernousov: Вы только смотрите, не порвите на себе белье в праведном гневе. За катастрофу с жертвами, на шоссе, министр транспорта должен уходить в отставку, по вашей логике?
Chernousov
27 декабря 2016 г. 21:57
Роднуля:
с какой стати?
В принципе, согласен с вами. Мы же не Дания или Финляндия какая-нибудь и даже не Южная Корея. Бабы еще нарожают.
BBRodriguez
27 декабря 2016 г. 21:55
Михаил сам по се: https://www.gazeta.ru/social/news/2016/12/27/n_9507683.shtml Так и есть. Дискуссию можно закрывать, эксцесс опытного пилота (или водителя) среднего возраста, типа, "фигня, я всё знаю, сто лет летаю".
Роднуля
27 декабря 2016 г. 21:27
Chernousov: с какой стати? Упал самолёт, катастрофа, несчастье, но почему министр Шойгу должен уйти. Разве после каждой катастрофы аэроплана меняются министры и начальники аэропортов?
GeneKuk
27 декабря 2016 г. 21:26
Chernousov: Орден получит.
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