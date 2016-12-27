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27.12.2016 19:42

Мнимые сотрудники ФСБ, похитившие петербургского бизнесмена, предстанут перед судом

В Петербурге на скамье подсудимых оказались шесть человек. Следователи считают, что они похитили поставщика яхт и три дня держали его с мешком на голове ради ста тысяч евро.

Как сообщила прокуратура Петербурга 27 декабря, уголовное дело в отношении Магамедали Китиновасова, Георгия Яремчука, Юрия Белана, Александра Бувдевского, Эдгара Мяги, Кирилла Степанова отправлено в суд. Список статей впечатляет: вымогательство, грабеж, похищение человека. И всё это «совершенное по предварительному сговору группой лиц с применением насилия».

«Фонтанка» писала  о подробностях похищения и освобождения петербургского коммерсанта Михаила Фартушного, которого несколько дней продержали связанным на полу в доме в поселке Синявино в 2015 году.

По данным «Фонтанки»,  изначально с бизнесмена требовали пять миллионов евро, но потом сумму снизили до ста тысяч. Злоумышленники представлялись бизнесмену сотрудниками ФСБ и утверждали, что деньги пойдут на формирование гуманитарного конвоя для ДНР и ЛНР.

Следователи считают, что идейным вдохновителем был Яремчук, который решил похитить знакомого коммерсанта из-за финансовых трудностей. Именно он, по версии следствия, и сколотил группу из Китиновасова, Белана, Бувдевского, Мяги, Степанова и ещё одного неустановленного лица. Злодеи подкараулили коммерсанта у дома на проспекте Народного Ополчения, избили его и затолкали в машину, по информации следователей. Бизнесмена три дня держали связанным и требовали отступные, сумма которых, по данным СК Петербурга, менялась от 100 тысяч до 2 миллионов евро. В подтверждение требований, по информации прокуратуры, они избивали узника и вкалывали новокаин, утверждая, что это яд.

Сотрудники полиции освободили мужчину 8 октября 2015 года. Мерой пресечения для обвиняемых избран домашний арест и содержание под стражей в зависимости от роли в преступлении. Один из предполагаемых похитителей обучался в Военно-медицинской академии, поэтому решение по делу о похищении человека вынесет Санкт-Петербургский военный гарнизонный суд.


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