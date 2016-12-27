Николай Цискаридзе и Владимир Гусев дали бал в Михайловском замке

Юные балерины из Академии русского балета им. А. Я. Вагановой, а также курсанты Военно-морского училища им. Фрунзе и Суворовского училища стали участниками настоящего рождественского бала «Морская слава Северной столицы», который прошел в Михайловском замке.

Юные балерины из Академии русского балета им. А. Я. Вагановой, а также курсанты Военно-морского училища им. Фрунзе и Суворовского училища стали участниками настоящего рождественского бала «Морская слава Северной столицы», который прошел в Михайловском замке.

Мраморные стены Георгиевского зала потревожили звуки оркестра «Классика» под управлением Александра Канторова. Пары кружились на паркете под вальс-мазурку, испанский вальс, большой королевский вальс и демонстрировали свою ловкость в исполнении других танцев.

Праздник, приуроченный в том числе к открытию выставки Ивана Айвазовского в корпусе Бенуа, открыли директор Русского музея Владимир Гусев и ректор Академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе.

"Фонтанка.ру"