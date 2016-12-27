Эстония страшна, как второе Купчино

Еще
22:10 27.12.2016
Пришлите свою новость!
22:06
Трамп выбрал юриста своей компании Гринблатта спецпредставителем на международных переговорах
21:58
Суд в ЕС попросил Еврокомиссию предоставить допданные по "Газпрому" и Opal
21:48
С Апраксина двора вывезли почти 600 подпольных шуб
21:39
Минобороны: Анализ черного ящика Ту-154 сузил перечень причин крушения
21:29
«Ростов» погасил долги по зарплате перед футболистами
21:25
Лавров поговорил с Пан Ги Муном о Сирии
21:16
Эрдоган сообщил о доказательствах поддержки боевиков ИГ коалицией во главе с США
21:06
Умерла исполнительница роли принцессы Леи из «Звездных войн»
21:03
Виллу Айнола в Зеленогорске признали региональным памятником
20:29
Победители конкурса «Фонтанки» получили призы
19:43
Николай Цискаридзе и Владимир Гусев дали бал в Михайловском замке
19:42
Мнимые сотрудники ФСБ, похитившие петербургского бизнесмена, предстанут перед судом
19:32
Поезд “Петербург - Минск” сбил мужчину в районе Купчино
19:00
В Стокгольме экстренно сел самолет с горящим двигателем
18:56
«Фонтанка» за 60 секунд — 27 декабря
18:55
Луческу: Россия и Украина — одна и та же страна
18:50
Ростехнадзор: Надо проверить 5 тысяч документов для приемки стадиона на Крестовском
18:45
Большинство финнов едят приготовленную на Рождество еду еще 3 - 4 дня
18:40
Польша заявила о блокировке решения Еврокомиссии о доступе «Газпрома» к OPAL
18:32
В США пропал самолет Cessna
18:24
На ремонт Каменного моста потратят 60 млн рублей
18:17
Роскачество назвало самые безопасные продукты на рынке
18:12
Названы фамилии отстраненных от международных соревнований российских лыжников
18:06
Источник сообщил об обнаружении части второго двигателя и хвостового оперения Ту-154
18:00
Минфин сохранит действующие нормативы по расходам на региональных чиновников
17:55
Во Всеволожске депутаты вновь сложили полномочия
17:51
Зданию капеллы отреставрировали фасады
17:45
Янукович: Штаб Майдана действовал в посольстве США
17:40
Смольный: Общестроительные работы на стадионе Крестовского острова завершены
17:36
В США хотят запретить конгрессменам публиковать фото и видео с заседаний
17:31
«Питерлэнд-2» закрыт, когда откроют - неизвестно
17:25
Медведев разрешил 20 регионам России создать зоны развития
17:19
Пограничники поймали троих марокканцев, мечтавших о жизни в Финляндии
17:14
Суд в Москве назвал госпереворот на Украине причиной референдума в Крыму
17:05
Полиция Петербурга предотвратила незаконную продажу 2,5 тысячи сим-карт
17:03
В Петербурге появилась остановка имени братьев Стругацких
16:59
В Пакистане от самогона с метанолом умерли 32 человека
16:53
Американский комментатор извинился за свои высказывания о крушении Ту-154
16:47
Число зарегистрированных безработных в России за неделю выросло
16:39
Минстрой РФ обещает запустить в Крыму "нормальную ипотеку"
16:28
При пожаре на конюшне в Шушарах погибли две лошади
16:23
В следующем году газовые трубы заменят минимум в 80 жилых домах Петербурга
16:21
В Консерватории выбрали ректора
16:17
Глава Минтранса: Рейсы в Египет возможны уже в январе
16:13
Полиция пресекла торговлю алкоголем без лицензии на мини-рынке на Камышовой
16:08
В новогоднюю ночь в Петербурге будут курсировать 88 автобусов «Питеравто»
16:05
Петербургская сбытовая компания банкротит «ГУ ЖКХ»
15:56
Лошади при пожаре на конюшне в Шушарах не пострадали
15:51
СОБР выносит шубы из Апраксина двора
15:46
«Фремад-отель» пытается получить разрешение на реконструкцию дома на Восстания, 4, через суд
15:34
Монголия просто так попросила у России 100 миллиардов рублей
15:28
Финская полиция признала экспозицию в Оулу неоскорбительной для премьера
15:23
Тимошенко сравнила украинцев с папуасами
15:18
«Ленэнерго» смог оспорить 2 штрафа ГАТИ за год
15:14
Комитет по благоустройству Петербурга в этом году взял на содержание полсотни дорог
15:09
В Шушарах горит конюшня
15:03
Оппозиция Сирии: Мы не участвуем в переговорах с режимом Асада
14:54
Смольный: "Мертвых" проблемных объектов в Петербурге нет
14:50
Вместо сквера на Придорожной аллее вырос строительный забор
14:45
Оркестр Гергиева исполнит "Реквием" Верди в память о погибших под Сочи
14:41
Путин оценил ежегодный ущерб от плохой экологии в 15% ВВП
14:40
«Секс в большом городе» вернется в полном составе
14:34
Смольный достроил здание для перевода противотуберкулезного диспансера из усадьбы Кушелева-Безбородко
14:30
Отказаться от "Истоков": Нужен ли школе "учебник по православию"?
14:28
Минприроды введет "народный контроль" за свалками
14:18
Путин: Ежегодно в мире умирают 7-8 млн человек из-за загрязнения воздуха
14:14
Бортовой самописец Ту-154 доставлен в Подмосковье для расшифровки
14:05
Путин открыл газ для Крыма
13:54
Суд ввел процедуру наблюдения в отношении «дочки» «Юлмарта»
13:50
Четыре петербуржца привезли из отпуска тропические инфекции
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
27.12.2016 19:50
31 Комментариев

Эстония страшна, как второе Купчино

“Ни мира, ни войны”, “Война судного дня” и “Хельсинки-3” - сценарии безопасности, разработанные экспертами Российского совета по международным делам для Прибалтики. Потому что Балтийский регион - угроза для Европы.
Эстония страшна, как второе Купчино
скриншот видео с сайта youtube.com

Военный парад в Нарве в 2015 году, который прошел в 200 метрах от российской границы и в 145 км от Петербурга, обеспокоил ученых, которые дают советы Министерству иностранных дел. Российский совет по международным делам в декабре 2016 года подготовил «Сценарии безопасности в условиях политической напряженности» для Прибалтики. Вероятность военного конфликта мала, но не исключается. Чтобы войны не случилось, надо звонить в Вашингтон.

Российский совет по международным делам – крупнейшая российская некоммерческая общественная организация. Учредители – МИД, Минобрнауки, Академия наук, Российский союз промышленников и предпринимателей и Интерфакс. Во главе – экс-министр иностранных дел Игорь Иванов, в совете директоров соседствуют владелец «Альфа Групп» Петр Авен, пресс-секретарь президента  Дмитрий Песков и замминистра иностранных дел Алексей Мешков. Цели – не только аналитика и образование, но и выработка «практических рекомендаций российским организациям, министерствам и ведомствам, задействованным во внешнеполитической деятельности».

В декабре РСМД опубликовало документ, именуемый «Рабочая тетрадь «Россия и Прибалтика: сценарии безопасности в условиях политической напраяженности».

На тридцати страницах эксперты проследили динамику изменения количества вооружений в регионе и сделали выводы. Регион Балтийского моря, который после 1991 года долгое время считался «территорией относительного благополучия», начал милитаризоваться ещё до «Крыма», а после «Крыма» «проблема вышла на первый план». По мнению авторов работы, «регион эволюционирует к модели гибридного конфликта», и, пусть и потенциально, но «приближается к военному противостоянию».

Вариантов развития событий в РСМД видят три. Первый – «Брестский мир» – ни войны, ни мира, информационное противостояние и склоки на ближайшие пять-семь лет.

Второй – «Война судного дня». Война, которую эксперты предсказывают как локальную.

Третий вариант – «Хельсинки-3» – переговоры, длительные, но с надеждой на прогресс в отношениях.

Радует, что шансы войны оцениваются всего в 5 процентов. Впрочем, шансы на успешные переговоры – в те же 5 процентов. Скорее всего, считают специалисты РСМД, продолжится унылое противостояние. которое рано или поздно приведет либо к «Войне судного дня», либо к «Хельсинки-3».

«Фонтанка» узнала у основного автора «Рабочей тетради» – профессора кафедры европейских исследований факультета международных отношений Петербургского университета, доктора экономических наук Николая Межевича, как нам обойтись без войны с Эстонией. 

- Николай Маратович, вы видите три варианта развития отношений России и прибалтийских государств. Больше всего пугает и интересует ваш второй сценарий – «Война судного дня», которую вы видите, как локальный конфликт. Вы рассматриваете вероятность именно локального конфликта, несмотря на то, что страны, о которых мы говорим – члены блока НАТО?

– Не все. Финляндия и Швеция не совсем в НАТО. Это не очень понятный статус ассоциации, устных и частично письменных гарантий, формальных и неформальных. Говорить, что весь регион в НАТО – преждевременно. Мы исходим из того, что сознательно и специально устраивать большую войну не хочет никто. И мне, и моим коллегам приходилось немало общаться с политиками, с экономистами, с представителями экспертного сообщества Эстонии, Латвии и Литвы, После пятой рюмки все признают, что какого-то разумного, приемлемого решения военного конфликта, устраивающего Прибалтику, не существует. Неизвестно, кто победит, но Прибалтики в результате не будет в любом случае.

Наши соседи это понимают, и им это не нужно. Мы написали этот сценарий, потому что война, вооруженный конфликт возможны из-за факторов случайных. 

Например, у России есть остров Малый Тютерс, а у Эстонии есть остров Вайндлаа, и расстояние между ними – 16 километров, коридор движения воздушных судов. Трех месяцев не проходит, как эстонский МИД вызывает нашего посла: ваш самолет на 15 секунд может быть зашел в эстонское воздушное пространство. То ли задел крылом, то ли не задел, но при очень большом желании и не очень большом уме и политическом опыте можно устроить конфликт и из этого.

- Понятно, самолеты иногда залетают не туда, люди иногда ошибаются. Выстрел может быть. Но война – это же нечто другое? Это ракетно-артиллерийские удары, это, в конце концов, вступление вооруженных сил на территорию противника. Кто, с вашей точки зрения, может являться той стороной потенциального конфликта, которая введет свои войска на территорию сопредельного государства и оккупирует его?

– Полвека назад авторитетнейший американский эксперт Герман Кан написал закрытый доклад об эскалации, и привел иерархию 47 уровней эскалации, показал, как плевок в сторону государственной границы может перерасти  в атомную войну.  Если мы обратимся к этому классику, мы увидим, что первый ход может привести к ответному ходу, который может быть предпринят даже без высоких политических согласований. Дальше цепочка, которая ведет к локальному конфликту.

- Как может остаться локальным конфликт между Россией и государством – членом НАТО? Вы полагаете, что в случае гипотетического вооруженного конфликта между Россией и Латвией или Эстонией НАТО может остаться в стороне? Тем более, что, как вы сами указывали, в этих странах присутствуют подразделения НАТО, пусть и символические по численности? НАТО может отойти в сторону и посмотреть, что получится у России с Эстонией?

– Дело в том, что сейчас в США приходит новая администрация. Один из людей, которые активно работали в команде Трампа, прямо сказал, что устраивать третью мировую войну и подвергать риску Америку из-за пригородов Петербурга он лично не хочет. Имелась в виду, конечно, Эстония. Эстонцы, конечно, безумно обиделись. Хотя и географически, и демографически по отношению к петербургской агломерации Эстония может рассматриваться ну, не как пригород, а как сосед. Ещё одно Купчино. Да, я допускаю, что НАТО может оказаться в стороне в случае, если конфликт будет спровоцирован Эстонией, её регулярными или нерегулярными силами, вроде Кайтселийта (Кайтселийт – Союз обороны Эстонии, добровольческое военизированное формирование, – прим. ред.).

- У меня перед глазами таблица, которую вы привели в докладе. В эстонских вооруженных силах 5800 человек. Если приплюсовать добровольческие формирования – ну, пусть будет 10 тысяч. Эстонский флот внушает ужас – ни одного корабля основных классов. Сколько танков? Нет танков. 376 артиллерийских орудий против 4 с лишним тысяч российских, не считая 22,5 тысяч на консервации. Что будет с Россией, если Эстония обрушит на нас всю свою мощь?

– Я просто исключаю, что это может быть сделано сознательно. Но повторюсь, начаться любой конфликт может с ерунды. Например, помещение российского пограничного поста  находится посередине реки Нарова. Камешком до Эстонии можно докинуть. Кто даст гарантию, что в какой-нибудь праздник пьяный кайтселийтщик не выстрелит в сторону российского пограничного поста?

- В конце ноября в Великобритании появился доклад Королевского объединенного института оборонных исследований. Авторы советуют прибалтам готовиться к партизанской войне.

– Из всех сумасшедших идей. которые я слышал последнее время, это самая сумасшедшая. Есть так называемая теория партизанской войны, есть серьезные работы по специфике партизанской войны в различных регионах. Но попытки перенести опыт Прибалтики сорок четвертого – пятьдесят пятого года на современность – не очень продуктивны. Партизанская война невозможна, прежде всего по той причине, что ни Эстония, ни Латвия, ни Литва категорически не нужны Российской Федерации – ни с экономической, ни с географической, ни с политической, ни с военной, ни с какой точки зрения.

- Они нам не нужны, значит, мы на них нападать не будем. А мы им нужны? Эстонцы собираются штурмовать Петербург? Где основания для конфликта?

– Прекрасный вопрос. Представьте себе, вы идете с работы, а я вам в сумку пытаюсь подложить три больших кирпича. Проблем много, а удовольствия никакого. Они нам не нужны.

Зачем мы им? Вот знаете, тут без постмодернизама не обойтись. Своего рода рефлексия. Почитайте их новости – постоянное позиционирование  в системе свой-чужой. Их жилищно-коммунальное хозяйство – наше жилищно-коммунальное хозяйство, их земельная реформа – наша земельная реформа, их школа – наша школа. Ни с одной другой страной Эстония, Латвия и Литва себя не сравнивают. Это историческая, намертво засевшая в головах политиков память. Во-первых, оккупационный миф. Во-вторых, постоянная попытка объяснить сегодняшние проблемы – которых очень много – через советскую историю. 25 лет прошло, а Советский Союз по-прежнему во всём виноват. Например, вчера в Литве была большая дискуссия на тему: почему литовцы так много пьют. Договорились, что это потому, что Литва была оккупирована Советским Союзом.

- Поэтому они должны ввести к нам танки? У них есть три.

– Танки они, конечно, к нам не введут, но быть политическим раздражителем, экономическим раздражителем, провоцировать конфликты на уровне юрисдикции Европейского союза и НАТО, для этого танков вообще не нужно. Нужна авторучка и ноутбук.

- Я просмотрел таблицы и наблюдаю некоторое противоречие. В тексте «Рабочей тетради» вы говорите о постоянном наращивании вооружений. Но если посмотреть в таблицах цифры, касающиеся личного состава, вооружения и военной техники, находящихся в регионе, то с 2000 по 2015 год мы видим снижение практически у всех стран по всем позициям – кроме некоторых колебаний у прибалтийских республик, которые по сравнению с российскими силами находятся в пределах арифметической погрешности. Получается, что количество войск и вооружений в регионе снижается, а не растет?

– Первое. Цифры не дают полного представления. Ротационный принцип обеспечивает профессиональную подготовку и обкатку техники, которая потом уезжает за пределы рассматриваемого региона, но всегда готова вернуться в случае возникновения конфликта. Таким образом, в каждый конкретный момент времени техники относительно немного, но инфраструктура всё время совершенствуется. Сколько бы ни было танков  сегодня в Литве, но инфраструктура Клайпедского порта позволят сделать так, что их там может оказаться двести, триста или четыреста.

Дело не в количестве техники, дело в подготовке инфраструктуры. А главная проблема – то, что провалы в экономике, социальной сфере и политике списываются на оборонные приготовления. Людям объясняют, что это не работает, здесь плохо, здесь мы отстали, потому что, извините, мы готовимся к войне. Вот министерство обороны Литвы издало популярные брошюрки для гражданского населения на тему: что делать в случае войны. Это грустно.

- Да, в Литве страшная гонка вооружений. За 15 лет количество артиллерийских орудий с 42 довели до 48. Пытался найти данные по флоту и танкам, но, похоже, их нет.

– Есть, есть. Там в конце итоговая инфографика. Посмотрите.

- Посмотрел. Флота нет, танков нет. И они хотят с нами воевать?

– Правящие круги хотели бы, не воюя с Россией, иметь постоянную индульгенцию в глазах собственного народа на политические, экономические, социальные недоработки своих правительств и законодательных органов. Списывать на российский фактор всё, и пока объективно у них это получается. Собственно гонка вооружений велика не так в количественном выражении,  как в сознании граждан.

- Учитывая невыразимую военную мощь прибалтийских республик – нам не наплевать?

– Не наплевать. Мощь прибалтийских республик заключается в реконструированной, существенно обновленной инфраструктуре, которая готова в любой момент принять мощные соединения с тяжелой техникой. От Нарвы до Петербурга 145 километров.

- Задача РСМД – не только проводить оценку ситуации, но и давать рекомендации. Что посоветуете делать?

– На основании своего 30-летнего опыта могу сказать, что несмотря на то, что оптимизма осталось мало, несмотря на то, что политический класс Эстонии Латвии и Литвы настроен на предельно агрессивную риторику, мы должны договариваться.

Но вопрос – с кем? Договариваться с Таллином, Ригой и Вильнюсом? Или, как нам говорили в том же Таллине: «Ребята, не беспокойте нас по пустякам. Если есть вопросы – звоните сразу в Вашингтон».

Беседовал Денис Коротков, "Фонтанка.ру"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (31)
Мим
27 декабря 2016 г. 21:54
Mickye: массовым отправлением финнов лосьоном для ванн, голодными пенсионерами и лекарствами, которые не лечат, но дорого стоят?
Мим
27 декабря 2016 г. 21:50
AXuli: Нет, она Россию со Швецией перепутала по уровню жизни.
Папазол
27 декабря 2016 г. 21:47
VDM: Например мои родственники, которые не уезжают, там родились.
VDM
27 декабря 2016 г. 21:31
Папазол: Хорошо, не уезжают, а помирают. Какая разница? Кстати и почему они не уезжают к нам, ведь Эстония нищая дыра с убитым производством, зигами на каждом углу, запретом 9-го Мая и прочими ужасами. Неужто паспорт негражданина это обидно, но в России всё еще хуже?
Папазол
27 декабря 2016 г. 21:29
VDM: Русские оттуда не уезжают. Разве что в Бриташку...
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
23.12.2016 10:23

Tele2 упакует новогодние подарки

Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
key.ru
20.12.2016 09:00

Покупки в КЕЙ можно оплатить телефоном в одно касание

Бесконтактная технология оплаты (смартфоном в одно касание) становится все популярнее в России. По данным аналитического агентства НАФИ, потребители все чаще рассчитывают на свои мобильные устройства при совершении платежей
SPB-matras.ru
14.12.2016 11:25

Магазин «SPB-matras.ru» представил новый каталог кроватей и товаров для сна

Тематический интернет-магазин СПБ-Матрас.Ру, специализирующийся на товарах для сна, матрасах и кроватях, представил новый каталог спальной продукции, куда вошли модели популярных отечественных и европейских фабрик
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Лавров поговорил с Пан Ги Муном о Сирии
Эрдоган сообщил о доказательствах поддержки боевиков ИГ коалицией во главе с США
Победители конкурса «Фонтанки» получили призы
Николай Цискаридзе и Владимир Гусев дали бал в Михайловском замке
Большинство финнов едят приготовленную на Рождество еду еще 3 - 4 дня
Янукович: Штаб Майдана действовал в посольстве США
В США хотят запретить конгрессменам публиковать фото и видео с заседаний
«Питерлэнд-2» закрыт, когда откроют - неизвестно
Суд в Москве назвал госпереворот на Украине причиной референдума в Крыму
Американский комментатор извинился за свои высказывания о крушении Ту-154
«Черные ящики» и белые пятна Ту-154
Эстония страшна, как второе Купчино
Школы построили в ряд
Минздрав в 2017 году будет лечить грипп лекарствами с недоказанной эффективностью
Nike им к лицу
Женское в деле генерала Быкова
Почтовая столица Мирный
Петербургская элита провожает год силовика
«Сегодня сумасшедший убил посла - завтра взорвёт Эйфелеву башню»
До Бастрыкина не дошли миллионы профсоюзов
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Николай Цискаридзе и Владимир Гусев дали бал в Михайловском замке

СОБР выносит шубы из Апраксина двора

Михаил Огнев

«Лахта центр». Умеют ли в России строить небоскребы?

В Петербурге выпущена серия благотворительных новогодних открыток в помощь животным

Будем помнить

Сергей Николаев

В Синагоге встретили Хануку под грустные песни Billies Band

Новости компаний
Tele2
23.12.2016 10:23
Tele2 упакует новогодние подарки
Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
key.ru
20.12.2016 09:00
Покупки в КЕЙ можно оплатить телефоном в одно касание
Бесконтактная технология оплаты (смартфоном в одно касание) становится все популярнее в России. По данным аналитического агентства НАФИ, потребители все чаще рассчитывают на свои мобильные устройства при совершении платежей
SPB-matras.ru
14.12.2016 11:25
Магазин «SPB-matras.ru» представил новый каталог кроватей и товаров для сна
Тематический интернет-магазин СПБ-Матрас.Ру, специализирующийся на товарах для сна, матрасах и кроватях, представил новый каталог спальной продукции, куда вошли модели популярных отечественных и европейских фабрик
Parusa RMC
14.12.2016 10:00
Рестораны Центрального яхт-клуба готовы к новогоднему сезону
Рестораны «Паруса» и «Море» полностью готовы к началу сезона новогодних праздников. За осенние месяцы шеф-повара улучшили банкетные предложения, не оставив без внимания традиционные для зимы блюда.
КЕЙ
13.12.2016 09:00
КЕЙ назвал must-have подарков к Новому 2017 году
Поиск идей для новогодних подарков — задача не из легких. Однако, если обратить внимание на технологичные подарки, найти подходящее решение будет значительно легче.
Tele2
08.12.2016 12:36
Фонд «Навстречу переменам» и Tele2 объявили победителей Всероссийского конкурса детских социальных проектов
В Москве названы имена победителей конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам − 2016», который проходил при поддержке Tele2.
«МегаФон»
05.12.2016 15:19
Министерство культуры РФ и компания «МегаФон» подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционных проектов
Министерство культуры РФ и «МегаФон» расширяют сотрудничество, в рамках которого будут реализованы инвестиционные проекты в области объектов культурного наследия в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.
Tele2
01.12.2016 10:37
Tele2 открыла kioZk
Абоненты Tele2 получили неограниченный доступ к электронным версиям журналов ведущих российских издательств. Для своих клиентов оператор подготовил выгодное предложение – возможность бесплатно читать периодические издания с помощью сервиса kioZk на 7 дней.
#ЩедрыйВторник
28.11.2016 17:42
Помогать легко: Tele2 и фонд «Навстречу переменам» приглашают на «#ЩедрыйВторник»
Уже завтра, 29 ноября, в России впервые пройдет международная акция «#ЩедрыйВторник».
Tele2
25.11.2016 15:42
Tele2 поддержала главное модное событие Петербурга
Для 3000 гостей Aurora Fall Winter Spring Summer 2016 (AFWSS) Tele2 организовала креативное пространство, где можно было отдохнуть, зарядить гаджеты, сделать 3D-фотографию и выиграть призы.
© 2000-2016 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.