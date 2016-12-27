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27.12.2016 20:29

Победители конкурса «Фонтанки» получили призы

Победителями читательского конкурса «Что можно сделать за рубль» стали Игорь Суханов, Арсений Мелихов, Сергей Скобелев.

Напомним, с 6 по 19 декабря 2016 года на страницах «Фонтанки» и в официальных пабликах проходил читательский конкурс. Мы предложили читателям рассказать, а что сейчас, когда рубль настолько обесценился, можно сделать за 1 рубль. Наши читатели активно делились своими личными историями и лайфхаками о своем опыте применения рубля.  

По мнению жюри, единогласным победителем конкурса «рублевая история» стал Игорь Суханов. Несмотря на то, что события произошли не в наши дни, именно этот рассказ отметило жюри. Уличный музыкант Арсений Мелихов рассказал о своем отношении к каждому рублю от прохожих, чем обеспечил себе победу в конкурсе. И, наконец, третий очерк от Сергея Скобелева — про братьев наших меньших.  

Автор истории Игорь Суханов (орфография и пунктуация сохранены. – ред.): «Выехали мы по «своей работе» в горы. А в комендатуре нас попросили заехать на блок пост, недалеко от дагестанского села Гергебиль. У них там, на блоке, уже потихоньку «кончались» аккумуляторы на станциях. Плюс пополнить нужно было им б\к . Ну заехали, кабы новые оставили, скинули цинки, поехали дальше. Уже смеркалось. И километра через 2 увидели стоящую на дороге «шестёрку». Тормознули,  вышли. В шестёрке парень лет 30-ти, мальчишка лет 12-ти и беременная женщина. Оказалось, что муж вез жену в роддом. Мальчишка – её брат. По словам горца, по дороге загорелась лампочка АКБ на приборке (отсутствие зарядки), но он топил, т.к. нужно было успеть. В итоге после часа езды аккумулятор сдох. Вечерело. Он в панике. Сотовых тогда в горах и в помине не было. Немного отступлю: ехали мы на БРДМ -2. В него забираться только через верхний люк. Люк, мягко говоря, совсем не большой. Т.е. роженицу не затащить. Механик полез в шаху, поковырялся и молвил: «Предохранитель на генераторе погорел. Рубль есть у кого?» Оказался у меня в нарукавном кармане. Поставил рубль вместо предохранителя. Шаху толкнули, (благо под горку) завелся, прогазовал минуту, посадил жену с пацаном и рванул в райцентр. Потом вв-шники рассказывали, что через пару недель этот горец приезжал на блок, привозил вяленую баранину, лаваш, сладости. Благодарил... Родилась девочка у них.)) Но были уже во Владикавказе...)) Так что оказывается, что на рубль можно просто принести человеку бесценную радость.».

Победители конкурса «Фонтанки» получили призы

Арсений Мелихов: «Что такое один рубль для рядового гражданина? Да практически ничего. Так, мелкая монетка в кошельке лишь для того, что бы отдать её в магазине на кассе, если попросит продавец. Для нас с другом эта монета имеет совершенно другое значение. Мы с ним уличные музыканты. Каждый заработанный рубль для нас это частичка пройденного пути, хлеба или крова. Не оставайтесь равнодушными. Цените нашу работу. Счастья Вам», -  (орфография и пунктуация сохранены. – ред.).  

Главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков, победитель конкурса Арсений Мелихов
Главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков, победитель конкурса Арсений Мелихов
Фото: Михаил Огнев

Сергей Скобелев: «Расскажу свою историю. В 13 лет от нас ушёл кот, и я, родители, чтобы уменьшить боль утраты отправили меня в зоомагазин «Пёс и кот» за новым питомцем. Там в клетке сидели два симпатичных пушистых комка и надпись «Котята – 1 рубль», – (орфография и пунктуация сохранены. – ред.). – Я выбрал одного из них, серого окраса и очень пушистого, и попросил продавщицу достать его, положив на блюдечко для мелочи монету. Однако она отказалась, мотивировав это тем, что такие вот дети приходят-покупают, а потом родители возвращают и ругаются. Я был так огорчён, что заплакал. Пришлось идти домой, и уже с мамой возвращаться за котёнком. Всю дорогу я переживал, что котёнка купит кто-то другой. Но мы успели, и продавщица была удивлена, что ребёнок оказался настолько целеустремлён, что позвал маму. Кот Барсик прожил у нас 10 лет».

Главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков, победитель конкурса Сергей Скобелев
Главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков, победитель конкурса Сергей Скобелев
Фото: Михаил Огнев


«Билайн» подарил победителям 4G-смартфоны и на целый год бесплатно подключил их к тарифам «ВСЁ!» При подключении на тарифы клиенты получают домашний интернет скоростью до 100 Мбит/с и цифровое телевидение всего за 1 рубль в месяц.

Директор Западного региона «ВымпелКома» Ю. Смагаринский, победители А. Мелихов, И. Суханов, С. Скобелев, главный редактор «Фонтанки» А. Горшков
Директор Западного региона «ВымпелКома» Ю. Смагаринский, победители А. Мелихов, И. Суханов, С. Скобелев, главный редактор «Фонтанки» А. Горшков
Фото: Михаил Огнев

 


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