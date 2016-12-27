Победители конкурса «Фонтанки» получили призы

Победителями читательского конкурса «Что можно сделать за рубль» стали Игорь Суханов, Арсений Мелихов, Сергей Скобелев.

Напомним, с 6 по 19 декабря 2016 года на страницах «Фонтанки» и в официальных пабликах проходил читательский конкурс. Мы предложили читателям рассказать, а что сейчас, когда рубль настолько обесценился, можно сделать за 1 рубль. Наши читатели активно делились своими личными историями и лайфхаками о своем опыте применения рубля.

По мнению жюри, единогласным победителем конкурса «рублевая история» стал Игорь Суханов. Несмотря на то, что события произошли не в наши дни, именно этот рассказ отметило жюри. Уличный музыкант Арсений Мелихов рассказал о своем отношении к каждому рублю от прохожих, чем обеспечил себе победу в конкурсе. И, наконец, третий очерк от Сергея Скобелева — про братьев наших меньших.

Автор истории Игорь Суханов (орфография и пунктуация сохранены. – ред.): «Выехали мы по «своей работе» в горы. А в комендатуре нас попросили заехать на блок пост, недалеко от дагестанского села Гергебиль. У них там, на блоке, уже потихоньку «кончались» аккумуляторы на станциях. Плюс пополнить нужно было им б\к . Ну заехали, кабы новые оставили, скинули цинки, поехали дальше. Уже смеркалось. И километра через 2 увидели стоящую на дороге «шестёрку». Тормознули, вышли. В шестёрке парень лет 30-ти, мальчишка лет 12-ти и беременная женщина. Оказалось, что муж вез жену в роддом. Мальчишка – её брат. По словам горца, по дороге загорелась лампочка АКБ на приборке (отсутствие зарядки), но он топил, т.к. нужно было успеть. В итоге после часа езды аккумулятор сдох. Вечерело. Он в панике. Сотовых тогда в горах и в помине не было. Немного отступлю: ехали мы на БРДМ -2. В него забираться только через верхний люк. Люк, мягко говоря, совсем не большой. Т.е. роженицу не затащить. Механик полез в шаху, поковырялся и молвил: «Предохранитель на генераторе погорел. Рубль есть у кого?» Оказался у меня в нарукавном кармане. Поставил рубль вместо предохранителя. Шаху толкнули, (благо под горку) завелся, прогазовал минуту, посадил жену с пацаном и рванул в райцентр. Потом вв-шники рассказывали, что через пару недель этот горец приезжал на блок, привозил вяленую баранину, лаваш, сладости. Благодарил... Родилась девочка у них.)) Но были уже во Владикавказе...)) Так что оказывается, что на рубль можно просто принести человеку бесценную радость.».

Арсений Мелихов: «Что такое один рубль для рядового гражданина? Да практически ничего. Так, мелкая монетка в кошельке лишь для того, что бы отдать её в магазине на кассе, если попросит продавец. Для нас с другом эта монета имеет совершенно другое значение. Мы с ним уличные музыканты. Каждый заработанный рубль для нас это частичка пройденного пути, хлеба или крова. Не оставайтесь равнодушными. Цените нашу работу. Счастья Вам», - (орфография и пунктуация сохранены. – ред.).

Главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков, победитель конкурса Арсений Мелихов Фото: Михаил Огнев

Сергей Скобелев: «Расскажу свою историю. В 13 лет от нас ушёл кот, и я, родители, чтобы уменьшить боль утраты отправили меня в зоомагазин «Пёс и кот» за новым питомцем. Там в клетке сидели два симпатичных пушистых комка и надпись «Котята – 1 рубль», – (орфография и пунктуация сохранены. – ред.). – Я выбрал одного из них, серого окраса и очень пушистого, и попросил продавщицу достать его, положив на блюдечко для мелочи монету. Однако она отказалась, мотивировав это тем, что такие вот дети приходят-покупают, а потом родители возвращают и ругаются. Я был так огорчён, что заплакал. Пришлось идти домой, и уже с мамой возвращаться за котёнком. Всю дорогу я переживал, что котёнка купит кто-то другой. Но мы успели, и продавщица была удивлена, что ребёнок оказался настолько целеустремлён, что позвал маму. Кот Барсик прожил у нас 10 лет».

Главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков, победитель конкурса Сергей Скобелев Фото: Михаил Огнев



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