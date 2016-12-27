Поезд “Петербург -Минск” сбил мужчину в районе Купчино

Мужчина упал с платформы станции в Купчино под скорый поезд.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе транспортной полиции, 27 декабря около 18.45 в ведомство поступила информация о том, что с платформы станции в Купчино под проходящий скорый поезд сообщением «Петербург-Минск» упал мужчина. Как сообщают читатели состав фактически расчленил тело. От полученных травм мужчина скончался. Сейчас сотрудники УТ МВД РФ по СЗФО проводят проверку по факту гибели человека. Его личность устанавливается.