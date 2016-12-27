«Фонтанка» за 60 секунд — 27 декабря

Силовики готовятся к Новому году по-своему — цистернами шампанского и охапками шуб. Контрафактных. Итоги-2016 подвели школы, девелоперы и губернатор Полтавченко. Он в очередной раз посмеялся над слухами о своей скорой отставке.

На территории завода «КВК» нашли подпольный цех по разливу шампанского. Росалкогольрегулирование принялось шампанское изымать — цистернами. Директор завода воспринял это как воровство — и посланники надзорного органа оказались в кольце обороны. Тут-то и подоспели ребята из МЧС. И как начали спасать всех.

А бойцы СОБРа вынесли из Апраксина двора шубы, не отозвавшиеся на спецприборы. В мехах не оказалось чипов.

Генподрядчик «Метрострой» уведомил комитет по строительству о завершении общестроительных работ на стадионе Крестовского острова.Как говорится, трудно взять, когда не дают — но дать, когда не берут, еще труднее. Это они зря. Вещь с пивопроводом плохой быть не может.

Губернатор Полтавченко назвал слухи о своей отставке «смешной темой». «Лично мне это работать не мешает, но наш коллектив в Смольном большой. Поэтому я был вынужден об этом сказать публично», — сказал он. А ведь еще в сентябре Полтавченко пообещал уволить подчиненных, которые муссируют тему его возможной отставки. А коллектив по-прежнему большой.

Комитет по образованию оценил петербургские школы, составив пять рейтингов. Как считают чиновники, таким образом они помогут родителям будущих первоклассников сориентироваться, в какую школу отдавать ребенка.

В почти уже минувшем году в Петербурге введено рекордное количество офисных площадей. И это при том, что ни офисы, ни тамошний планктон сегодня никому не нужны. Управляющий партнер компании Fort Group Максим Левченко объясняет это чудо через разницу между инерцией и эрекцией.

В 2016 году городские власти устроили аукцион невиданной щедрости.

Часть бюджета Петербурга обещают потратить на то, что попросят горожане. Проект называется «Твой бюджет». По 10 миллионов рублей на район. Можно смело переименовывать в «Твое место».Тем не менее в Центральном районе через это дело выцыганили себе велодорожку. Вдоль Фонтанки. Возрадуйтесь, автомобилисты.

Для кого как, а для рынка недвижимости год выдался удачным. Продажи росли, а цены практически не менялись. Даже вспомнить приятно.

Кто хочет стать нефтяником? «Фонтанка» нашла способ, как быстро измерить ваш потенциал в этой отрасли.

Первой петербургской команде по следж-хоккею (это хоккей для людей с поражением опорно-двигательного аппарата) необходима экипировка для тренировок на льду. Надо собрать всего 88 756 рублей. Есть люди?