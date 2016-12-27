В Стокгольме экстренно сел самолет с горящим двигателем

Самолет Airbus А320, вылетевший во вторник в 15.52 мск из стокгольмского аэропорта Арланда, буквально через несколько минут был вынужден вернуться обратно из-за возгорания в одном из двигателей.

"Мы встретили самолет. Пожар потушен, и, насколько мне известно, опасным он не был", — сказал шведскому телевидению SVT представитель пожарной службы Никлас Карлвейц.

Пилоты приняли решение об экстренной посадке после срабатывания датчика, предупреждающего о пожаре в двигателе. В 16.04 мск самолет приземлился в аэропорту вылета, информирует телеканал. Сколько пассажиров находилось на борту, не сообщается.

По данным шведской газеты Expressen, самолет принадлежит авиакомпании Swiss Air.

В компании Swedavia, являющейся оператором Арланды, подтвердили, что рейс прервали из-за появившихся в системе авиалайнера предупреждений о технических сбоях.

"Посадка прошла без происшествий", — сказала изданию представитель пресс-службы Swedavia Анника Перссон Кварнбер.