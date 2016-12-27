Луческу: Россия и Украина — одна и та же страна

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о том, как проходила его адаптация в Санкт-Петербурге.

«После Донецка мне не было сложно адаптироваться. Россия и Украина для меня — одна и та же страна. Их разделила случайность, история. Но для моих сверстников это все бывший Советский Союз. Обычаи и жизнь здесь одни и те же, способ мышления идентичен, тип поведения — тоже», – цитирует Луческу «Матч ТВ».

Напомним, Мирча Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года. На зимний перерыв сине-бело-голубые под его руководством ушли на втором месте с пятиочковым отставанием от «Спартака».