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27.12.2016 18:50

Ростехнадзор: Надо проверить 5 тысяч документов для приемки стадиона на Крестовском

 

Северо-Западное управление Ростехнадзора проверяет документацию и фактически выполненные работы на стадионе Крестовского острова, сообщает ведомство. Между тем заключение о соответствии для арены Смольный рассчитывал получить еще 26 декабря.

Комитет по строительству направил в Ростехнадзор извещение об окончании строительства стадиона 12 декабря, а 26 декабря – доставил в ведомство исполнительную документацию объемом более 5 тысяч документов, сообщает Ростехнадзор. Ведомство ведет проверку документов и одновременно осматривает фактически выполненные работы на объекте.

Ранее Смольный сообщал, что рассчитывает получить заключение о соответствии арены проекту и техрегламентам 26 декабря. После этого построенный стадион должен был осмотреть губернатор Георгий Полтавченко. Однако пока что документ не выдан.


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