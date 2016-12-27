Ростехнадзор: Надо проверить 5 тысяч документов для приемки стадиона на Крестовском

Северо-Западное управление Ростехнадзора проверяет документацию и фактически выполненные работы на стадионе Крестовского острова, сообщает ведомство. Между тем заключение о соответствии для арены Смольный рассчитывал получить еще 26 декабря.

Комитет по строительству направил в Ростехнадзор извещение об окончании строительства стадиона 12 декабря, а 26 декабря – доставил в ведомство исполнительную документацию объемом более 5 тысяч документов, сообщает Ростехнадзор. Ведомство ведет проверку документов и одновременно осматривает фактически выполненные работы на объекте.

Ранее Смольный сообщал, что рассчитывает получить заключение о соответствии арены проекту и техрегламентам 26 декабря. После этого построенный стадион должен был осмотреть губернатор Георгий Полтавченко. Однако пока что документ не выдан.