Польша заявила о блокировке решения Еврокомиссии о доступе «Газпрома» к OPAL

Польше удалось заблокировать решение Еврокомиссии о расширении доступа «Газпрома» к трубопроводу OPAL. Об этом заявил глава польской энергетической компании PGNiG Петр Возняк, передает «Польское радио».

Как утверждают в PGNiG, Европейский суд «положительно рассмотрел» иск польской энергетической компании, которая в начале месяца через свою германскую «дочку» PST оспорила решение Еврокомиссии, исключившей 50 процентов мощностей газопровода OPAL из Третьего энергопакета. Это решение давало «Газпрому» возможность нарастить объемы прокачки газа в Европу.

По словам Возняка, на период рассмотрения иска суд постановил заблокировать решение Еврокомиссии о расширении доступа. «Мы остановили довольно неудачное, а для нас вредное решение до момента его рассмотрения Европейским судом», — приводит слова главы PGNiG ТАСС.

В польской компании, как передают РИА Новости, отметили, что решение суд принял 23 декабря, текст постановления будет опубликован на этой неделе.

19 декабря официальный представитель МИД Польши Йоанна Вайда сообщила, что правительство страны подало жалобу в Европейский суд на решение Еврокомиссии (ЕК) о расширении доступа «Газпрома» к газопроводу OPAL. Варшава считает, что решение ЕК приводит к концентрации на одном источнике поставок, что противоречит принципу диверсификации и грозит нарушениями или прекращением поставок газа.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов в тот же день назвал решение Польши политизированным и заявил, что оно не будет иметь последствий.

Ранее намерение оспорить решение ЕК высказывал польский нефтегазовый оператор PGNiG, а также Украина.

Еврокомиссия 28 октября одобрила исключение 50 процентов мощностей газопровода OPAL из Третьего энергопакета. Ранее «Газпром» имел право только на половину мощностей в связи с ограничением, наложенным в 2009 году. Принятое ЕК в октябре решение давало возможность российскому концерну приобретать квоты еще на 40 процентов.

Газопровод OPAL мощностью 36 миллиардов кубометров позволяет выйти на рынки Центральной и Восточной Европы в обход Украины. Его сооружение завершено в 2011 году. Газопровод расположен в ФРГ и объединяет российский «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газ по OPAL поступает в Германию до границы с Чехией.