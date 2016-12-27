В ожидании автомобиля

Новый электрокар от Tesla, гибрид от Porsche, обновленные Hyundai Solaris и Kia Rio - «Фонтанка» составила список наиболее значимых российских и мировых премьер 2017 года.

Большинство новинок ожидается в классе кроссоверов — в России этот тип автомобилей, с высокой подвеской и полным приводом, предсказуемо самый востребованный, составляя 40 процентов рынка. Уходящий год запомнится внедорожниками от Hyundai Creta и Renault Kaptur, а предстоящий не сулит, по мнению экспертов, особых прорывов. Но на некоторые модели все же стоит обратить внимание.

В массовом сегменте ожидается премьера внедорожника Lada Vesta Cross в кузове универсал, а также обновленные версии уже представленных на рынке моделей – например, Hyundai Solaris и Kia Rio. В среднем ценовом сегменте новые версии на суд публики намерены представить Volkswagen, Honda, Skoda, Peugeot, в премиальном – Audi, Land Rover Discovery, Lexus, BMW. Porsche порадует своих клиентов гибридной Panamera, а Tesla — бюджетным электрокаром.

Когда наиболее ожидаемые новинки выйдут на российский и мировой рынок в 2017 году и во сколько они обойдутся водителям, узнала «Фонтанка».

Эконом-сегмент (до 1 млн рублей)

Hyundai Solaris

Hyundai Motor в конце 2016 года презентовала в Китае новое поколение автомобиля Accent/Verna, который в России известен под именем Solaris. Петербургское предприятие, где собирается эта модель, ушло досрочно на зимние каникулы, чтобы подготовиться к выпуску обновленного Solaris.

Hyundai Solaris Фото: Сергей Коньков/ДП

Старт продаж запланирован на первый квартал, но комплектации и цены для российского рынка пока держатся в секрете. По мнению экспертов, глобальных изменений ждать не стоит — модель и так является хитом продаж наравне с вышедшим в 2016 году внедорожником Creta. Предполагается, что новинка будет просторнее, нежели предыдущее поколение, а также обновленный Solaris будет предлагаться покупателям с двигателями 1,4 и 1,6 литра, как с автоматической, так механической коробкой передач. Сейчас стоимость Solaris в петербургских автосалонах начинается от 465 тыс. рублей.

Kia Riо

KIA в 2017 году представит на российском рынке пять или шесть новинок, а также две специальные серии. По данным агентства «Автостат», уже в первом полугодии в России начнутся продажи модернизированных внедорожника KIA Mohave и компактного городского кроссовера KIA Soul. Во второй половине года ожидается новое поколение KIA Rio, собираемого на заводе Hyundai Motor в Петербурге. Будучи флагманом, именно он, по словам экспертов, является самой ожидаемой новинкой из всего ряда KIA. Однако комплектации автомобиля пока неизвестны, цена также остается в тайне. «Если для европейского рынка Rio была обновлена радикально, то у нас, скорее всего, изменения будут не такими заметными», – считает управляющий партнер консалтинговой компании «Университет продаж» Виталий Новиков. Сейчас стоимость KIA Rio начинается от 527 тыс. рублей.

Kia Rio Фото: фото с сайта twitter.com

Lada Vesta Cross

«АвтоВаз» в 2017 году выкатит на рынок внедорожник Lada Vesta Cross в кузове универсал. Предполагается, что серийный выпуск модели начнется в июле на заводе в Ижевске, а продажи стартуют ближе к сентябрю.

Lada Vesta Cross Фото: фото с сайта twitter.com

По мнению экспертов, эта модель будет не только самой практичной и вместительной из всего модельного ряда Lada, но и самой дорогой. Ранее президент завода Николя Мор сообщил, что Vesta Cross окажется примерно на 300 000 рублей дороже базовой комплектации седана, за который сейчас можно выложить от 529 до 719 тысяч рублей.

Моторная гамма, вероятнее всего, будет аналогичной той, что предлагается для седана. То есть Vesta Cross будет оснащаться двигателями 1,6 л (106 л.с.) и 1,8 л (122 л.с.), а в списке доступных трансмиссий окажутся 5-ступенчатая «механика» и «робот». А вот полного привода на вседорожном универсале ждать не стоит.

Chery Tiggo 2

Приятные сюрпризы ждут и поклонников китайских марок. К примеру, в 2017 году в России начнутся продажи Chery Tiggo 2. Данная модель класса компактного SUV (автомобиль, имеющий кузов «универсал» и большой дорожный просвет. – Прим. ред.) до этого не была представлена на нашем рынке. «Ориентировочно она появится в феврале-марте, цена составит 700 – 800 тыс. рублей», – рассказал «Фонтанке» Сергей Киреев, руководитель отдела продаж автомобилей «Элан Моторс». Также модельный ряд пополнится обновленной версией кроссовера Chery Tiggo 5 и Chery Tiggo 3, которая придет на смену Tiggo FL. «Именно они будут драйверами продаж бренда в 2016 году, но мы рассчитываем, что новый компакт-SUV также выйдет на хорошие показатели в своем сегменте», – отмечает Сергей Киреев.

Chery Tiggo 2 Фото: фото с сайта twitter.com

Средний сегмент (1-2 млн рублей)

Volkswagen Tiguan

Компания Volkswagen уже начала в Калуге производство нового кроссовера Tiguan. В ходе модернизации масса была уменьшена на 50 кг по сравнению с предшественником. При этом существенно увеличилось пространство в салоне и багажном отделении автомобиля. Новый Tiguan предлагается в России с четырьмя бензиновыми двигателями (1,4-литровыми мощностью 125 и 150 л. с. и 2,0-литровыми с отдачей 180 и 220 л. с.), а также с 2,0-литровым 150-сильным дизелем. Продажи модели стартуют уже в январе 2017 года, ее цена начинается от 1,5 млн рублей рублей.

Volkswagen Tiguan Фото: фото с сайта twitter.com

Skoda Kodiaq

К хитам будущего сезона, по мнению экспертов, можно отнести и Skoda Kodiaq, который считается самым большим кроссовером концерна. Компания еще не раскрывала комплектации для российского потребителя. Но, скорее всего, на рынке он появится не раньше мая 2017 года и получит бензиновые агрегаты 1,4 литра (125 или 150 л.с.) и 1,9 литра (180 лошадиных л.с.). А вот дизельная версия модели, вероятнее всего, представлена в России не будет. Цены пока тоже не озвучены, но в Чехии Skoda Kodiaq продается от 678 тысяч крон (1,6 миллионов рублей по курсу на декабрь 2016 года).

Skoda Kodiaq Фото: фото с сайта twitter.com

Honda CR-V

Японский кроссовер Honda CR-V готов вернуться на рынок в новом облике. Он вырос в габаритах, а его приборы получили дополнительные возможности. Так, в оснащение модели войдут дистанционный запуск двигателя, интеллектуальная система доступа Smart Entry, позволяющая отпирать и запирать водительскую дверь прикосновением руки, а также технология LaneWatch, благодаря которой изображение мертвой зоны справа от автомобиля выводится на дисплей центральной панели. Новый CR-V будет предлагаться с двигателями объемом 2,0 л и 2,4 л с бесступенчатой коробкой передач. Все модели оборудованы системой полного привода. Премьера европейской версии кроссовера состоится на Женевском автошоу в марте 2017 года. Комплектации и цены на автомобиль в России будут озвучены позже. Автомобили текущего поколения можно купить сейчас по цене от 1,53 млн рублей.

Honda CR-V Фото: фото с сайта twitter.com

Peugeot 3008

Peugeot представила кроссовер 3008 второго поколения в октябре на Парижском салоне. Про варианты, которые будут доступны российскому потребителю, сейчас нет информации, однако в Европе доступны машины с объемом двигателя 1,2-2,0 л на таких видах топлива как бензин или дизель и мощностью мотора в 100-180 л.с. Коробки передач – 6-ступенчатые «механика» и «автомат». Автомобиль будет оснащен системами предотвращения фронтальных столкновений, распознавания дорожных знаков, контроля за слепыми зонами и пересечением разметки, круговой обзор, автопарковщик. Цена нынешней версии начинается от 1,2 млн рублей.

Peugeot 3008 Фото: фото с сайта twitter.com

Nissan Qashqai

Среди ожидаемых мировых премьер 2017 года – рестайлинг внедорожника Nissan Qashqai, но, будет ли обновленная версия доступна для россиян, пока не понятно. На петербургском заводе, где данный автомобиль собирается с конца 2015 года, планы не комментируют. Среди новаций, которые ожидают зарубежных водителей – система автономного управления Piloted Drive 1.0, улучшенные аэродинамические характеристики, увеличенное пространство для пассажиров заднего ряда. Сейчас стоимость этой машины начинается от 969 тыс. рублей.

Nissan Qashqai Фото: фото с сайта twitter.com

Toyota Camry

Перечень новинок 2017 года не исчерпывается одними внедорожниками. К примеру, японская Toyota в январе 2017 года в ходе автомобильной экспозиции в Детройте намерена представить на суд публики 10-е поколение седана Camry. По предварительной информации, новая версия будет отличаться более спортивным дизайном и бОльшими габаритами. Продажи модели на территории России начнутся не раньше весны-лета 2017 года. Сейчас стоимость Toyota Camry начинается от 1,3 млн рублей.

Toyota Camry Фото: фото с сайта twitter.com

Премиальный (от 2 млн рублей)

Audi Q5

Audi весной 2017 года предложит россиянам вседорожник Q5 второго поколения. Благодаря новой платформе кроссовер стал легче предыдущей версии на 90 кг. Европейские водители смогут выбрать из четырех дизельных и бензинового мотора, но будут ли все эти варианты доступны в России, пока нет информации. Сейчас Audi Q5 предлагается в России только с бензиновыми агрегатами рабочим объемом 2,0 и 3,0 литра мощностью от 180 до 272 л.с. Цены на кроссовер начинаются от 2,65 млн рублей.

Audi Q5 Фото: фото с сайта twitter.com

Land Rover Discovery

Мировая премьера нового Discovery состоялась в конце сентября 2016 года на парижском автосалоне. Внедорожник получил новую алюминиевую платформу и кузов, «самый просторный в классе» 7-местный салон, различные современные системы безопасности и помощи водителю, информационно-развлекательные функции. Доступны как дизельные, так и бензиновые двигатели.

Land Rover Discovery Фото: фото с сайта twitter.com

Уже известно, что в базовое оснащение Discovery для российского рынка помимо прочего войдет много «теплых» опций: подогрев лобового стекла и форсунок омывателя, обогрев рулевого колеса, передних сидений и сидений второго ряда, стояночный обогрев двигателя и салона с дистанционным управлением.

Дилеры Land Rover объявили старт приема заказов в России на внедорожник Land Rover Discovery нового поколения в декабре 2016 года. Однако в продажу они поступят в мае 2017-го. Стоимость новой модели в зависимости от комплектации варьируется от 4 до 6,3 млн рублей.

BMW 5

Седан BMW 5 седьмого поколения выйдет на мировые рынки в феврале 2017 года. Использование облегченной конструкции с применением алюминия и высокопрочных сталей позволило на 100 кг снизить массу автомобиля по сравнению с предыдущей моделью. Максимальную динамику обеспечивают новая конструкция ходовой части. Потребителю будут предложены два дизельных и два бензиновых модельных варианта, с задним приводом или с интеллектуальной системой полного привода BMW xDrive. Сейчас в России седан BMW 5 можно купить, начиная от 2,5 млн рублей.

BMW 5 Фото: фото с сайта twitter.com



Lexus LS

Новый Lexus LS дебютирует в начале 2017 года на Детройтском автосалоне. Подробной информации про люксовый седан пока нет, но по предварительным данным он получит несколько вариантов силовых установок, включая гибридную и даже водородную. Гибридный Lexus будет оснащаться 3,5-литровым двигателем и электромоторами суммарной мощностью 355 сил. Также не исключается, что Lexus 2018 получит 5-литровый бензиновый двигатель на 470 сил. Коробка передач – только автоматическая. Привод – задний или полный. В продажу седан поступит ближе к концу 2017 года.

Lexus LS Фото: фото с сайта twitter.com

Элекрокары, гибриды и авто на водороде

Tesla Model 3

Одной из самых ожидаемых новинок в мировом масштабе станет Tesla Model 3 – еще до того, как Илон Маск снял покрывало с автомобиля, на него сделали 115 тысяч предзаказов.

Пробег электромобиля на полной зарядке – 345 км. Даже в базовой версии модель получила автопилот, в более продвинутых версиях есть опция «быстрой зарядки» – на 270 км за полчаса.

Tesla Model 3 Фото: фото с сайта twitter.com

Старт продаж в США запланирован на конец 2017 года, однако не исключено, что он будет перенесен на 2018-й, рассказал «Фонтанке» глава поставщика электромобилей в Россию и страны СНГ Tesla Motors Club Алексей Еремчук.

Уже известно, что в США минимальная стоимость электрокара составит 35 тыс. долларов. В России, с учетом доставки и растаможивания, ее цена составит 55 тыс. долларов, то есть, по нынешнему курсу, около 3,3 млн рублей.

Mercedes-Benz GLC-klasse

Мировая презентация внедорожника на основе водородной установки пройдет в сентябре 2017 года во Франкфурте. Его создадут на базе актуального поколения GLC. Новый автомобиль будет отличаться от «донора» лучшей аэродинамической эффективностью. Это позволит увеличить запас хода (пробег в километрах с одной полной заправкой, — прим. ред.) до 500 км. Интерьер будет сделан из натуральной кожи и дерева. Также автомобиль насыщен современной электроникой: распознаванием пешеходов с элементом экстренного торможения, камерой кругового обзора. Цена на Mercedes-Benz GLC F-Cell ориентировочно составит около 50 000 фунтов стерлингов, или 3,7 млн рублей по курсу на конец декабря.

Mercedes Benz GLC Фото: фото с сайта twitter.com

Porsche Panamera 4 E-Hybrid

Российские дилеры Porsche начали прием заказов на четырехдверный гибридный спорткар Panamera 4 E-Hybrid еще осенью 2016 года. Модель стартует только на электроприводе, запас хода составляет 50 км и при скорости до 140 км/ч. Суммарная мощность электродвигателя и нового 2,9-литрового двигателя V6 с двойным турбонаддувом составляет 462 л.с. Автомобиль развивает максимальную скорость 278 км/ч, а отметку в 100 км/ч он преодолевает за 4,6 секунды. Цена спорткара начинается от 7,2 млн рублей. Продажи начнутся в апреле 2017 года.

Porsche Panamera 4 E-Hybrid Фото: фото с сайта twitter.com

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»