В США пропал самолет Cessna

Власти США проводят поиски легкого самолета Cessna 182, на борту которого находились три человека, в восточной части американского штата Теннесси, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным местных СМИ, первые сообщения о том, что авиадиспетчеры потеряли связь с самолетом, появились вечером понедельника по местному времени. Как сказала представитель Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Кэтлин Берген, основные поиски проводятся недалеко от аэропорта в округе Севи.

По ее словам, пока нет точной информации о местонахождении самолета и возможных причинах случившегося.