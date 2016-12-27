Источник сообщил об обнаружении части второго двигателя и хвостового оперения Ту-154

Водолазы в ходе поисковой операции обнаружили часть второго двигателя и хвостовое оперение самолета Ту-154 Минобороны, который потерпел крушение в Черном море 25 декабря, передает ТАСС со ссылкой на источник в штабе по проведению поисковой операции.

«На дне моря найдено хвостовое оперение и часть второго двигателя. Готовится их подъем», — рассказал он.

Отмечается, что всего за 27 декабря водолазы обнаружили 20 обломков, в том числе шасси, части двух двигателей и крыла.

Ранее в штабе по проведению поисковой операции сообщили, что работы в районе крушения самолета Ту-154 в Черном море осложняются погодой.