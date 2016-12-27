Минфин сохранит действующие нормативы по расходам на региональных чиновников

Минфин собирается сохранить расходные нормативы на содержание региональных чиновников в 2017 году на уровне текущего года. Соответствующий проект постановления опубликован на regulation.gov.ru.

«Проектом постановления предлагается сохранить на 2017 год нормативы формирования расходов на содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации… на уровне 2016 года, за исключением регионов, по которым установлен иной порядок расчета», — говорится в пояснительной записке.

Предлагаемые нормы обусловлены уменьшением нормативов поступлений в региональные бюджеты налоговых доходов, указывают в Минфине.

В структуре федерального бюджета (без учета консолидированного бюджета регионов) 2017 года на законодательные органы власти и представительные органы муниципалитетов заложены расходы в объеме 13,4 млрд руб., на федеральное и региональные правительства — 6 млрд руб.