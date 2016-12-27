Как Петровский остров превращается в «ривьеру»

Петровский остров – одно из тех мест Петербурга, которые преображаются на наших глазах. Некогда мрачноватая промзона сегодня становится районом элитной застройки, но по-настоящему потенциал этого места только предстоит реализовать*

Одна из первых ласточек редевелопмента – проект «Петровская ривьера» Холдинга RBI (входят компании RBI и «Северный город»).

В 2016 году строительство этого дома бизнес-класса началось на Петровском проспекте, на территории, где некогда располагалась канатная фабрика. Проект уже успел снискать популярность у покупателей и впечатлить экспертное сообщество. В ноябре «Петровская ривьера» получила премию Urban Awards 2016 как лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса в Петербурге. А в конце декабря стала первой в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс бизнес- и премиум-класса в Петербурге» по версии экспертов портала BSN.ru. Есть несколько вещей, с которыми связана такая популярность проекта.

1. Местоположение

Сегодня на Петровском острове еще сохраняются дореволюционные промышленные корпуса таких крупных производственных объектов, как, например, пивоваренный завод «Бавария». Но большинство из них уже законсервированы и ждут реновации. Многие считают, что уже через 5-10 лет Петровский остров по престижности локации станет «вторым Крестовским». Здесь и близость к центру, и Нева рядом, рукой подать до парковой зоны. И, с другой стороны, некая обособленность, уединенность и тишина.

Фото: RBI

2. Виды

Дом строится на набережной Малой Невы, причем архитектурное решение фасадов выполнено так, чтобы увеличить количество квартир, выходящих окнами на воду (отсюда три внутренних дворика-курдонера). Любоваться видами на Неву и зелень можно будет не только из окон, но и с террас квартир. Таких квартир (с террасами) достаточно много – на верхних двух этажах и на первом этаже. Причем с верхних этажей открываются виды на город с его знаковыми достопримечательностями и на устье Невы.

3. Обособленность и безопасность

Петровский остров – довольно обособленный и тихий район, который все еще является одним из наименее населенных мест Петербурга. Здесь нет (и не будет в будущем) шумных магистралей и людских потоков. Вообще, дом на острове – это место, где не встретишь посторонних. При этом территория дома огорожена и охраняется, а в самом доме всего 249 квартир.

4. Ландшафтный дизайн

На участке планируется создать как регулярный парк, так и более естественный пейзажный («английский»). Цветники, клумбы, «мавританский газон» (луг с полевыми цветами), беседка-пергола, – все для прогулок и спокойного отдыха. Конечно, предусмотрена и детская площадка. А на центральной площади комплекса – арт-объект с морской символикой (компас в виде «розы ветров»).

5. Отделка холлов

Морская тематика прослеживается и в отделке входных групп. Цветовая палитра стен напоминает о бескрайних океанах. Керамогранит на полу – о песчаном береге. Среди других используемых материалов – дерево, морская галька. Стойка ресепшен, встречающая гостей и жильцов комплекса, повторяет очертания яхты. Большое количество остекления дает много света и создает в холлах ощущение простора. И даже террасная доска (ей отделывается пол на террасах) напоминает о палубе морской яхты.

Фото: RBI

6. Опции бизнес-класса.

Высокие потолки в квартирах (3 м); большое количество квартир с террасами; подземный отпаливаемый паркинг, в который с жилых этажей спускается лифт; современная инженерия, включая коллекторную разводку отопления и четырехступенчатую систему очистки воды – все эти детали проекта оправдывают высокую оценку экспертами «Петровской ривьеры» как одного из самых привлекательных строящихся жилых комплексов бизнес-класса в Петербурге.

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