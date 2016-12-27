Смольный: Общестроительные работы на стадионе Крестовского острова завершены

Генподрядчик «Метрострой» 26 декабря уведомил комитет по строительству о завершении общестроительных работ на стадионе Крестовского острова. Ведомство начало приемку объекта, сообщает пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина.

Уведомление было направлено в срок завершения контракта. «Метрострой» завершил отделку помещений, монтаж раздвижной кровли, выкатного поля, инженерных систем, лифтов и эскалаторов. А также — достроил парковки и павильоны в зоне контроля доступа, благоустроив территорию вокруг арены, перечисляют в Смольном. Работы принимает заказчик – комитет по строительству.

Параллельно 26 декабря документация по строительству арены была направлена в Ростехнадзор. Он проверяет данные для выдачи заключения о соответствии арены проекту и техническим регламентам.

В первой половине 2017 года работы на арене продолжатся в части адаптации объекта к требованиям FIFA, добавляют в Смольном. Кроме того, в начале года будет создан периметр безопасности, включая КПП и терминал досмотра грузового транспорта.

Напомним, 20 декабря комитет по строительству заключил новый контракт с «Метростроем» стоимостью 950 млн рублей. На эти средства компания должна обустроить зону контроля доступа к 31 марта 2017-го.

Кроме того, 23 декабря были продлены, также до 31 марта, два действующих контракта на 7,7 млрд рублей. За это время компания должна будет устранить дефекты строительства, завершить прокладку сетей, провести пуско-наладку оборудования и устранить вибрацию поля.