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Общество
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27.12.2016 17:36

В США хотят запретить конгрессменам публиковать фото и видео с заседаний

Республиканцы выступили с предложением штрафовать конгрессменов, которые делают фотографии и видео в палате представителей, передает во вторник телеканал NBC News.

По данным телеканала, предлагается штрафовать членов Конгресса на сумму от 500 долларов за первое нарушение такого рода до 2,5 тысячи долларов за последующие нарушения. Штраф предлагается удерживать из зарплаты конгрессмена. Мера будет представлена на утверждение палаты представителей в январе.

Отмечается, что предложение республиканцев стало ответом на онлайн-трансляцию июньского голосования по законопроекту, ужесточающему правила продажи оружия в стране. Тогда члены Республиканской партии, которые составляют большинство в палате представителей США, отменили заседание, после чего микрофоны в зале для голосования были выключены, а телетрансляция прервана. В ответ около 60 демократов устроили "сидячий протест", продолжавшийся несколько часов.

"Эти изменения смогут гарантировать, что порядок и этикет соблюдаются в палате представителей, – таким образом, законодатели смогут служить народу", — заявила представитель спикера палаты представителей конгресса США Пола Райана Эшли Стронг. В июне Райан назвал тактику демократов "уловкой для привлечения внимания".

"Дорогие республиканцы, вы можете штрафовать меня и Демократическую партию любыми способами вплоть до банкротства за сидячую забастовку, но мы всегда будем выступать от имени жертв", — написал в своем аккаунте в микроблоге Twitter конгрессмен-демократ Эрик Суолуэлл.

Споры о необходимости ограничения оборота оружия в США обострились после трагедии в Орландо, где 29-летний американец афганского происхождения Омар Матин застрелил в гей-клубе 49 человек и ранил более 50. Позже стало известно, что в ходе атаки на клуб он звонил в службу 911 и заявлял о своей поддержке группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

Администрация действующего президента-демократа Барака Обамы несколько раз пыталась ужесточить правила продажи оружия, но каждый раз конгресс, который контролируют республиканцы, отказывался принимать соответствующие законы, ссылаясь на конституционное право граждан США иметь оружие.

Источник: РИА Новости


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