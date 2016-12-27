«Питерлэнд-2» закрыт, когда откроют - неизвестно

«Питерлэнд-2» на Васильевском закрыт с 23 декабря. Когда аквапарк вернется к работе — неизвестно. В пресс-службе информацией не обладают.

Напомним, «Питерлэнд-2» на улице Кораблестроителей, 14 (бывший «Вотервиль»), не работает с 23 декабря «по техническим причинам». Информацию об этом вывесили на сайте и в соцсетях. В пресс-службе тогда добавили, что в этом году «Питерлэнд-2» закрывали уже несколько раз, но не больше чем на день. Тем не менее сегодня, 27 декабря, аквапарк всё ещё не работает. В пресс-службе «Фонтанке» повторили, что «Питерлэнд-2» закрыт по техническим причинам, информацией о возобновлении работы сотрудники не обладают.

По предварительной информации, задержка с открытием аквапарка может быть связана с истекшим договором аренды.