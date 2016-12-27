Медведев разрешил 20 регионам России создать зоны развития

Председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил о подписании постановления, согласно которому 20 регионам России разрешается создавать зоны территориального развития.

Об этом премьер-министр страны заявил в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.

«Я подписал постановление, которое разрешает 20 регионам России создавать зоны территориального развития, которые имеют возможность развиваться, рассчитывая на определенную господдержку, стимулировать региональную экономику. В числе таких регионов шесть республик Северного Кавказа», — отметил он.

Кроме того, Медведев выразил надежду на то, что данный документ будет использован.