Полиция Петербурга предотвратила незаконную продажу 2,5 тысячи сим-карт

В Петроградском районе Петербурга полиция забрала у петербуржца 2,5 тысячи сим-карт разных операторов. Бизнесмен торговал ими нелегально.

Молодому предпринимателю пришлось свернуть нелегальный бизнес после визита сотрудников Центра организации применения административного законодательства ГУ МВД России по Петербургу. 29-летний петербуржец организовал нелегальную продажу «симками» на улице Мира. Покупатели, в нарушение законодательства, забирали стартовые пакеты без оформления договора.

Сотрудники правоохранительных органов забрали оставшиеся у молодого человека 2,5 тысячи сим-карт и составили на имя нарушителя протокол по статье 13.29 КоАП РФ (заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи неуполномоченным лицом).