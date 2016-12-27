ЮИТ отметил Pikku Joulu и провел «Что? Где? Когда?»

В городе Пушкин, в конференц-зале Софийского Собора, состоялась организованная финскими компаниями «ЮИТ Санкт-Петербург» и «ЮИТ Сервис» праздничная Рождественская встреча с клиентами и жителями*

Программа в стиле Pikku Joulu традиционного финского праздника Малого Рождества, который проводится в преддверии Рождества и Нового года в кругу коллег, партнеров и друзей, – включала сразу несколько увлекательных и полезных мероприятий.

Гости могли в неформальной обстановке получить консультации специалистов отдела продаж компании «ЮИТ Санкт-Петербург» по приобретению квартир в жилых комплексах ЮИТ. В том числе в 5-этажном комплексе комфорт-класса INKERI, который ЮИТ строит в городе Пушкин, в историческом районе София. Были представлены и квартиры в новой, третьей очереди комплекса, выведенной на днях на рынок. А желающие приобрести квартиры с использованием ипотеки имели возможность получить индивидуальные консультации у представителей ведущих банков, сотрудничающих с ЮИТ, сделать расчеты по ипотеке и подобрать оптимальные варианты приобретения квартир.

Посетители праздничной встречи могли также в неофициальной обстановке пообщаться с руководителями управляющей компании «ЮИТ Сервис», задать любые вопросы, актуальные для новоселов при заселении в новые дома.

Маленькие гости имели возможность весело провести время в обществе профессиональных аниматоров; были приготовлены для детей и сладкие праздничные подарки. А всех посетителей ожидали в буфете угощения в стиле Pikku Joulu, в том числе огромное количество пирожков, выпеченных активистами общественно-культурного центра «О-Пушкин.

Но, конечно, самым ярким впечатлением для всех гостей стала игра «Что? Где? Когда?», в которой смогли принять все желающие – и клиенты ЮИТ, и жители города Пушкин. Специально для этой игры Александр Друзь подготовил интереснейшие вопросы, касающиеся, в частности, истории и архитектуры Царского села, Петербурга и других городов мира. А в роли ведущей игры выступила Инна Друзь. Все команды, по словам Инны Друзь, продемонстрировали высокие показатели, успешно отвечая на сложные и разнообразные вопросы. Победившая команда получила сертификаты на скидку 3% при покупке квартир в INKERI и подарки от компании «ОБИТ» – 3 месяца бесплатного интернета.

«Первый опыт проведения столь многогранного праздничного мероприятия оказался успешным, – отмечает Алла Винник, генеральный директор компании «ЮИТ Сервис Санкт-Петербург». – Мы организовали эту встречу по предложению и при поддержке активистов Общественно-культурного центра «О-Пушкин», с которым у ЮИТ установилось эффективное и доброжелательное сотрудничество. Гости могли лучше познакомиться со спецификой работы «ЮИТ Сервис», получить более полную информацию о предлагаемых услугах и, в том числе, решить практические вопросы, возникающие обычно в ходе заселения в квартиры. Замечу, что в Пушкин приехали даже клиенты из другого комплекса ЮИТ, и говорили, что остались довольны посещением нашего мероприятия. И в дальнейшем мы планируем организовывать подобные встречи, расширяя их программу, – тем более, что видим весьма позитивный отклик со стороны наших клиентов».

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