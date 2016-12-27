Как горожане распределили бюджетные средства

В 2016 году городские власти решились на невиданный до сих пор шаг: часть бюджета обещают потратить на проекты, которые были предложены и отобраны горожанами. Правда, цифры не очень впечатляют: «Твой бюджет» проводился только в двух районах – Центральном и Василеостровском, – и на каждый из них было выделено всего по 10 миллионов рублей.

Но, несмотря на это, активисты подали массу самых разнообразных идей, две из которых победили и ещё ряд получили небольшую финансовую поддержку. «Фонтанка» разбиралась, что предлагали жители города и какие инициативы в итоге получили деньги.

Проект готовился три месяца – в октябре, ноябре и декабре. Все желающие горожане сначала могли подать свои идеи в двух районах – Центральном и Василеостровском. Затем они приглашались для организации жеребьёвки, где случайным образом отбирались бюджетные комиссии – из состава людей, подавших заявки. Затем в течение полутора месяцев отобранные члены бюджетных комиссий двух районов оценивали инициативы. Основное условие – стоимость каждой не могла превышать 10 миллионов рублей.

На прошлой неделе состоялось финальное голосование. Сначала основное финансирование доставалось победителям, затем его остаток распределялся среди других инициатив. Проекты были самые разные – от инфраструктурных до благоустройства.

На Центральный район пришлось 71% заявок. Большинство идей (70% в Центральном районе и 50% в Василеостровском) касалось благоустройства, но были и другие. Так, в Василеостровском районе 14% касается дорожного хозяйства.

В результате голосования членов бюджетной комиссии Центрального района победителем был признан проект по созданию велодорожки на набережной Фонтанки от Невы до Гороховой улицы. Скорее всего, придётся убрать одну из полос для парковки, чтобы сохранить существующие полосы для движения и разместить дополнительную полосу для велосипедов. На него выделено 4,5 миллиона рублей, и если он будет реализован, то город получит первую полноценную велодорожку в своей центральной части. Ещё 2,25 миллиона будет выделено на смежную инициативу по занижению поребриков по Фонтанке у пешеходных переходов. Сейчас пешеходам приходится преодолевать большую ступеньку, что вызывает трудности не только у пожилых людей и инвалидов, но и у тех, кто, как правило, проблем с передвижением не испытывает.

Ещё по 1,5 миллиона пойдёт на благоустройство территории школы на Восстания, 8, и благоустройство Перинной линии. 0,3 миллиона получило изучение мнения горожан, как должен развиваться Таврический сад.

Из не получивших финансирование заслуживает особого внимания проект по Блокадной подстанции на Фонтанке, 3а. Её только недавно договорились сохранить, выкупив её у инвестора ЛСР. Судьба так до конца и не определена. В городе предлагались самые разные идеи, вплоть до передачи здания Цирку на Фонтанке. Предложение в рамках «Твоего бюджета» более подходило тематике здания: Дмитрий Баранов предлагает организовать музейно-выставочное пространство, повествующее о подвиге трамвайщиков и энергетиков, которые спасали город от гибели в годы блокады. Такой музей мог бы стать одним из ключевых экскурсионных пунктов на тему блокады. Но симпатий бюджетной комиссии он не получил.

Не получили денег среди прочих дебаркадер на Синопской набережной, сквер в Соляном переулке, а также пешеходная зона в Дегтярном переулке. Эти инициативы не набрали достаточного числа голосов для финансирования проектов.

В Василеостровском районе более 8 миллионов рублей было выделено на объединённый проект по парку на реке Смоленке. В частности, 4 миллиона рублей пойдёт на благоустройство парка, 1,8 миллиона рублей – на установку скамеек, 2 миллиона рублей – на скейт-парк.

Ещё 350 тысяч пойдёт на благоустройство Камского сада, а 400 тысяч – на экспериментальную площадку «Живых картин» со мхом.

Также 1,4 миллиона рублей получил социальный проект по пункту обогрева для бездомных, 300 тысяч – раздельный сбор мусора в школах. Ещё 50 тысяч рублей выделено на устранение сосулек с крыш домов.

Не получил денег проект по организации выделенной полосы для трамваев на Среднем проспекте, несмотря на то, что занял второе место в голосовании. На него требовалось около 4 миллионов рублей, но так как 8 миллионов рублей ушли для проекта-победителя, то на этот проект денег просто не осталось, 2 миллиона распределили между более дешёвыми. Так что жители Васильевского острова в ближайшем будущем не получат быстрого трамвая, если инициативу не проявит Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

В итоге можно сказать, что горожане полностью воспользовались предоставленной возможностью реализовать свои инициативы. Вызывали нарекания некоторые процедуры (например, что в первую очередь рассматривались идеи тех людей, которые попали в бюджетные комиссии), но эксперимент показал, что у жителей города есть множество интересных идей. Следующий вопрос – готовы ли они совместно с чиновниками доводить их до конца, если им предоставляется такая возможность.

Аресений Афиногенов, специально для «Фонтанки.ру»