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27.12.2016 16:47

Число зарегистрированных безработных в России за неделю выросло

Численность официально зарегистрированных безработных в России с 15 по 21 декабря выросла на 1,6% — до 875,94 тыс. человек, сообщил Минтруд.

В 81 субъекте Российской Федерации отмечается рост численности безработных граждан, в том числе в Сахалинской, Иркутской, Липецкой, Волгоградской Тульской и Астраханской областях, в Еврейской автономной области, в Алтайском, Камчатском и Забайкальском и Ставропольском краях, Удмуртской, Чувашской, Кабардино-Балкарской республиках и республиках Крым, Мордовия, Бурятия, Алтай.

За отчетный период снижение численности безработных граждан зафиксировано в четырех регионах: Москве, Ненецком автономном округе, Республике Ингушетия и Чеченской Республике.

«По состоянию на 21 декабря суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 259,11 тыс. человек», — отмечает Минтруд.

Количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, по состоянию на 21 декабря 2016 года составило 1,2 млн единиц.

Источник: RNS


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30.06.2016 14:02
Советы от VSwork: стоит ли проходить тестирование
В скором времени интересующие компании на специализированных сетевых ресурсах по поиску работы не будут обращать внимания на ваше резюме.
10.10.2014 11:31
Tele2 доверяет молодым специалистам
Tele2 публикует итоги ежегодной летней стажировки для студентов ведущих российских вузов - «Tele2 Praktik». В 2014 году заявки на участие в программе подали две тысячи молодых специалистов
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