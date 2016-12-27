Число зарегистрированных безработных в России за неделю выросло

Численность официально зарегистрированных безработных в России с 15 по 21 декабря выросла на 1,6% — до 875,94 тыс. человек, сообщил Минтруд.

В 81 субъекте Российской Федерации отмечается рост численности безработных граждан, в том числе в Сахалинской, Иркутской, Липецкой, Волгоградской Тульской и Астраханской областях, в Еврейской автономной области, в Алтайском, Камчатском и Забайкальском и Ставропольском краях, Удмуртской, Чувашской, Кабардино-Балкарской республиках и республиках Крым, Мордовия, Бурятия, Алтай.

За отчетный период снижение численности безработных граждан зафиксировано в четырех регионах: Москве, Ненецком автономном округе, Республике Ингушетия и Чеченской Республике.

«По состоянию на 21 декабря суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 259,11 тыс. человек», — отмечает Минтруд.

Количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, по состоянию на 21 декабря 2016 года составило 1,2 млн единиц.