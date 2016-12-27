Год нерастущих цен на жилье

Вопреки скептическим ожиданиям, год для рынка недвижимости выдался удачным. Причем как для строителей – продажи росли, интерес покупателей не ослабевал, так и для их клиентов, ведь цены практически не менялись, а выбор был большим.

По прогнозам Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», в 2016 году будет продано порядка 4 млн кв.м строящегося жилья в Петербурге и пригородной зоне Ленобласти. В 2015 году было реализовано меньше – 3, 78 млн кв.м. «На этот показатель в 2016 году повлиял ряд факторов, – говорит Олег Пашин, генеральный директор ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость». – Это наличие господдержки ипотеки: доля ипотечных сделок по рынку составляет порядка 60%, а действующие ставки одни из самых низких за всю историю этого вида кредитования. Также выход на рынок ряда интересных проектов, которые ожидаемо вызвали интерес у покупателей. Цены на квартиры в целом оставались на стабильном уровне, что также положительно повлияло на продажи».

Рынок покупателя

Подтверждает это и Сергей Терентьев, директор департамента недвижимости ГК «ЦДС». По его словам, цены пока достаточно стабильны. Их увеличение происходит по мере роста строительной готовности объектов. В условиях высокой конкуренции застройщики старались сдерживать цены, чтобы сделать свои объекты более привлекательными для покупателя.

Ипотека, без сомнения, играла главенствующую роль на рынке в текущем году. «Сегодня наиболее эффективным инструментом, повышающим спрос на рынке, являются ипотечные программы, – подтверждает Беслан Берсиров, заместитель генерального директора компании «Строительный трест». – За этот год, благодаря продлению программы госсубсидирования ипотечной ставки, доля сделок с привлечением кредитных средств в нашей компании возросла до 50%». В «Группе ЛСР» в Санкт-Петербурге доля приобретенных в ипотеку квартир в октябре-ноябре составила порядка 47%.

По словам Екатерины Мещановой, директора по продажам ДОМПЛЮСОФИС – эксклюзивный продавец MASTER девелопмент, 2016-ый стал годом нововведений для банков и застройщиков. Все большее количество игроков используют такие инструменты как trade-in. Или стали прибегать к ипотеке без первого взноса. Например, если в начале года ни один банк не использовал такую программу, то сейчас уже многие участники этого рынка ее применяют.

Большинство опрошенных нами участников рынка недвижимости отмечают рост объема продаж в 2016 году – от 20% до 60% в среднем, но у некоторых он был еще больше. «В целом мы довольны результатами уходящего года, – говорит Сергей Ярошенко, генеральный директор ГК «КВС». – Объемы продаж в двух наших проектах КОТ – в Сертолово и Янино – выросли в два раза по сравнению с прошлым годом, а в целом по объектам компании рост продаж составил почти 30%». В компании «ЮИТ Санкт-Петербург» продажи квартир в жилых комплексах в Петербурге выросли почти в 2 раза к уровню прошлого года.

«Всего на данный момент в 2016 году мы продали 1316 квартир, это хороший результат. Был небольшой спад продаж в ноябре, но декабрь, как правило, это самый горячий для продаж месяц и мы уже почувствовали оживление», – отмечает председатель совета директоров строительной компании «Норманн» Виктор Сеппенен.

У кого-то из застройщиков объем продаж вырос больше, у кого-то – меньше. Хотя в целом по рынку этот показатель увеличился всего на несколько процентов. А, значит, доли на рынке перераспределились среди участников рынка: кто-то смог занять в 2016 году большую долю, тогда как у других клиентов могло стать меньше. Покупателю это только на руку: здоровая конкуренция ведет к улучшению как самого предложения, так и обслуживанию клиентов в офисах застройщиков.

Как сообщают в ГК «Эталон», покупатели стали уделять больше внимания репутации застройщиков. Поэтому крупные, старейшие игроки рынка недвижимости чувствуют себя вполне уверенно.

Выбор есть

Объем предложения в последние пару лет держится на уровне порядка 5 млн кв.м. Этого достаточно, чтобы обеспечить покупателям хороший выбор. «Человек, покупающий новую квартиру, начинает обращать внимание не только на площадь и число комнат, но и на окружение – дом в целом, двор, квартал и его местоположение, – говорит Дмитрий Карпушин, директор по продвижению ПО «Ленстройматериалы». – Это хорошая, правильная тенденция. Поскольку часто к квартире могут прилагаться магистрали под окнами, отсутствие магазинов и других объектов, «пробки» на подъездах к дому, а, по данным наших исследований, окончательно оценить свое приобретение человек способен примерно через три года проживания, когда, строго говоря, уже поздно что-то менять. И нам, например, растущая требовательность покупателя к окружению выгодна. Во-первых, потому что мы не строим «муравейники». А, во-вторых, потому что возводим свои дома в выигрышных локациях – Янино, Колпино, Гатчина».

Однако, если объем спроса в 2016 года вырос, то объем выведенных на рынок проектов будет меньше, чем в прошлом году – порядка 3,8-3,9 млн кв.м. В 2015 году продажи открыли в домах на 4,57 млн кв. м, что, свою очередь, меньше чем в 2014 и в 2013 годах. «Покупатели видят, что сокращается возможность выбора квартир, – говорит Екатерина Гуртовая, директор по маркетингу и продажам компании «ЮИТ Санкт-Петербург». – Это стимулировало спрос, заставляя ускорять принятие решений. Наличие выбора особенно важно для клиентов в комфорт-классе. Мы отчетливо наблюдаем эту тенденцию в мотивациях покупателей на примере продаж квартир в жилых комплексах ЮИТ».

Кто на новенького

Тем не менее, в течение 2016 года на рынок выходили интересные проекты, которых люди ждали. «У нас вышли в продажу проекты бизнес-класса в центре, в двух шагах от Невского проспекта: ArtStudio на 2-й Советской улице и «Дом у Невского» на Полтавской ул., 7, а также проект комфорт-класса «Дом на набережной» на Общественном пер., 5, – перечисляет Вера Сережина, директор управления стратегического маркетинга и исследований рынка Холдинга RBI (входят компании RBI и "Северный город"). – Это дом на берегу Невы в Невском районе, рядом со Смоленским садом и станцией метро «Елизаровская».

Новинки представила и «Группа ЛСР». «В 2016 году мы открыли продажи в двух масштабных проектах – «Цивилизация» и «Цветной город», а также в жилых комплексах «Калейдоскоп» и «Новая Охта. На речке», – рассказывает Юлия Ружицкая, коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад». – «Цивилизация» расположится на участке 60 га между Октябрьской наб., Дальневосточным пр., ул. Крыленко и проектируемым в створе улицы Антонова-Овсеенко проездом. До 2025 года будет построено более 800 тыс. кв.м жилья, 4 детсада на 720 мест, 2 школы на 3300 мест и многое другое. Жителями «Цветного города» в Красногвардейском районе смогут стать около 80 тысяч человек, для которых будет построено более 50 тысяч квартир, 10 школ, 16 детских садов на 2,5 тысячи мест, 4 поликлиники и больницы на 450 мест».

ГК «ЦДС» вывела на рынок жилой комплекс «Весна-3» в Кудрово: проект состоит из двух кирпично-монолитных корпусов высотой 22 и 14 этажей, рассчитан на более, чем 2000 квартир. «Петербургская Недвижимость» начала продажи в проекте от Setl City «Палацио» на Васильевском острове на пересечении 25-ой и Косой линий В.О. Это несколько домов бизнес-класса высотой до 10 этажей с двором-патио, украшенным вазонами и цветниками с пешеходной аллеей и местами для отдыха.

«ЮИТ Санкт-Петербург» вывел на рынок третью очередь ЖК «Новоорловский» по проекту знаменитого архитектора Рикардо Бофилла в классе комфорт, а также третью очередь в пятиэтажном комплексе комфорт-класса INKERI в Пушкине. Стартовал и ряд проектов от ГК «Эталон». Вышли на рынок крупнейший городской проект квартал «Галактика», «Дом на Обручевых» вблизи станций метро «Политехническая» и «Академическая» и «Дом на Космонавтов» в 10 минутах ходьбы от станции метро «Звездная». «Строительный трест» открыл продажи в комплексе «Пляж» в Сестрорецке, а также в новых очередях в ЖК «Капитал» и NEWПИТЕР.

ГК «КВС» вывела в продажу новый продукт – квартиры с меблированными кухнями, оборудованными бытовой техникой. В зависимости от типа квартиры устанавливаются разные комплекты бытовой техники: встроенная духовка, варочная панель, вытяжка, смеситель, мойка. Есть даже мусорное ведро и лоток для столовых приборов. Предложение представлено во второй очереди микрорайона «Ясно.Янино» и 3 очереди микрорайона «Новое Сертолово» – жилых проектах, которые «КВС» реализует во Всеволожском районе Ленинградской области.

Маргарита Яременко для «Фонтанки.ру»