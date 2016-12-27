В следующем году газовые трубы заменят минимум в 80 жилых домах Петербурга

В 2016 году были выполнены работы по замене внутридомовых сетей газоснабжения по 142 адресам. Об этом сообщает Жилищный комитет Санкт-Петербурга. В краткосрочном плане на 2017 год находится еще 80 адресов.

При этом в комитете подчеркнули, что ежегодно, после проведения торгов по капремонту, образуются суммы экономии. На эти деньги проводятся дополнительные конкурсы по выбору подрядных организаций для проведения капремонта. Ремонт газоснабжения – недорогой вид работ, который можно выполнять круглогодично, поэтому будет возможность включить в краткосрочный план-2017 новые адреса и провести дополнительные работы. Таким образом, показатели программы не означают, что по итогам 2017 года газовые сети будут заменены в меньшем количестве домов, чем в 2016 году.

Общей проблемой подрядчиков остается доступ в квартиры жителей для замены сетей. По информации Жилкомитета, чаще всего петербуржцы отказываются пускать в квартиры ремонтников потому, что выполнили замену своими силами, сделав при этом несанкционированные перепланировки. В краткосрочный план включаются лишь те дома, где получено согласие собственников и бригада подрядной организации, которая выиграет лот на торгах, гарантированно сможет провести работы в квартирах.

Если говорить о региональной программе капитального ремонта в целом, то ее объем на ближайшие три года составляет 32 млрд рублей. Работы проведут более чем в 5,5 тысячи домов. В 2017 году на эти цели направят 10,3 млрд рублей: 6,1 млрд рублей приходятся на бюджет, 4,2 млрд рублей — на взносы собственников жилья.