Глава Минтранса: Рейсы в Египет возможны уже в январе

Регулярное авиасообщение между Россией и Египтом может быть открыто в январе 2017 года, но решение будет принимать российское руководство, заявил журналистам министр транспорта России Максим Соколов.

"Январь 2017 года для открытия регулярного сообщения с Каиром это весьма вероятный срок", — сказал он.

По словам Соколова, решение будет принимать руководство страны на основании представленных материалов и заключений экспертной группы. "Поэтому пока спешить с анонсированием этого решения не будем, но работа идет, и достаточно активно", — отметил министр.