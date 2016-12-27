Полиция пресекла торговлю алкоголем без лицензии на мини-рынке на Камышовой

В Петербурге на мини-рынке на Камышовой улице изъяли 250 литров нелицензированного алкоголя. Ещё 25 литров с подозрительными акцизными марками отправили на экспертизу.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу 27 декабря, сотрудники экономической полиции выявили нарушения в сфере продажи алкоголя на мини-рынке на Камышовой. В одном из торговых объектов в продаже без лицензии и каких-либо документов нашли 250 литров алкоголя на 120 тысяч рублей. В том же павильоне у сотрудников полиции вызвали сомнения акцизные марки на 25 литрах алкогольной продукции. Подлинность алкоголя установят после экспертизы. Сомнительные товары изъяли и передали на склад временного хранения.

По факту торговли без лицензии возбуждено административное дело.