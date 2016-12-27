В новогоднюю ночь в Петербурге будут курсировать 88 автобусов «Питеравто»

88 автобусов холдинга «Питеравто» будут ездить до полуночи 31 декабря и с раннего утра 1 января. Водители прошли особый предновогодний инструктаж.

О подготовке автопарка к празднованию Нового года 27 декабря сообщает пресс-служба холдинга. Водители автобусов «Питеравто» прошли специальный инструктаж. Им объяснили, как реагировать на фейерверки и петарды, и предупредили о вероятном поведении пассажиров в последнюю рабочую неделю этого года.

«Шофер автобуса должен учитывать, что кто-то из горожан выкладывается на работе, заканчивая дела, а кто-то начинает уже отмечать праздники», – отметили в компании.

В автобусах «Питеравто» появятся афиши с информацией об основных праздничных гуляньях.

В новогоднюю ночь в рейсы отправятся 88 шоферов. Пресс-служба холдинга отметила, что водителям автобусов будет приятно, если пассажиры не забудут поздравить их с праздником.