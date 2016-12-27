Сбербанк аккредитовал готовые корпуса в ЖК «Царская столица» и «Московские ворота» от ЛенСпецСМУ

Сбербанк аккредитовал корпуса 8Б и 9Б ЖК «Царская столица», который компания ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эталон») построила в Центральном районе Петербурга рядом со станциями метро «Площадь Восстания» и «Площадь Александра Невского», а также 4 корпус ЖК «Московские ворота», который возводится в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро в Московской районе.

Готовые квартиры в корпусах 8Б и 9Б «Царской столицы» и 4 корпусе «Московских ворот» можно приобрести с привлечением ипотечного кредита с процентной ставкой от 12% годовых. Минимальный первоначальный взнос: от 15% стоимости квартиры. Лимит кредита: до 30 млн рублей. Кредит предоставляется на срок до 30 лет.

Справка о комплексах:

«Царская столица» – один из крупнейших проектов ЛенСпецСМУ в Санкт-Петербурге. В самом сердце города возведены 15 жилых корпусов, насчитывающих более 4 000 квартир, 8 многоэтажных наземных паркингов и 2 бизнес-центра. Общая реализуемая площадь проекта составила 390 000 кв. м. Проект полностью завершен.

Жилой комплекс «Московские ворота» отличается выгодным расположением в престижном, сформировавшемся районе с развитой инфраструктурой. В нем удачно сочетаются архитектурные традиции советского классицизма с современным подходом к строительству комфортного жилья. Четвертый корпус ЖК «Московские ворота» представляет собой П-образный 14-18-этажный дом на 489 квартир с подземным паркингом на 198 машиномест. В корпусе представлены квартиры от студий до четырехкомнатных.

Справка о ГК Эталон