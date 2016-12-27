Петербургская сбытовая компания банкротит «ГУ ЖКХ»

«Петербургская сбытовая компания» вступила в дело о банкротстве АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства». Об этом рассказали в самой ПСК.

Поставщики присоединились таким образом к делу, которое ранее инициировало астраханское МУП «Коммунэнерго». Сообщается, что общая задолженность АО «ГУ ЖКХ» перед ПСК за период с ноября 2015-го по ноябрь 2016 года составляет 124 млн рублей. В июне сбытовики отключили подачу энергии на 37 котельных, которые находятся в управлении у должника, однако затем возобновили снабжение. Кроме того, ПСК подала 7 исков о взыскании долгов, и положительные решения по четырем из них уже вступили в законную силу.

В то же время, по информации самого «ГУ ЖКХ», прекращения или ограничения электроснабжения на его объекты не было. План погашения задолженности, как «Фонтанке» рассказали в управляющей компании, во многом зависит от поступления денежных средств от Минобороны России за оказанные услуги в рамках существующих госконтрактов, так как из 309 ее потребителей 108 приходятся на военное ведомство.

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о том, что с мая 2015 года «ГУ ЖКХ» является единственным поставщиком всех коммунальных услуг для военных. Позднее компания заключила контракты с ранее никому не известными субподрядчиками на общую сумму в 26 миллиардов рублей. Все они были так или иначе связаны с компанией «Мегалайн». По данным СПАРК, у ООО «Мегалайн» двое совладельцев — ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» (50%) и ООО «Лахта» (50%). До середины 2011 года владельцем 14% первой компании был Евгений Пригожин, а до сентября 2013 года он контролировал 80% и второй компании. Сейчас, по данным СПАРК, «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» принадлежит Виолетте Пригожиной (так же, по данным «Новой газеты», зовут мать Евгения Пригожина). В результате деятельности субподрядчиков в различных регионах возникли трудности с эксплуатацией военных объектов ЖКХ, а в Ленобласти даже встал вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации. В конце октября сроки договоров с субподрядчиками вышли, теперь эксплуатацию объектов осуществляет само «ГУ ЖКХ».