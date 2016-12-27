Лошади при пожаре на конюшне в Шушарах не пострадали

Пожар на конюшне в Пушкинском районе Петербурга локализован. Ни люди, ни животные в нем не пострадали.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Петербурга, пожар потушили в 14:49. Загорелось здание ипподрома конной школы на Московском проспекте, дом 235. Когда начался пожар, животных на конюшне не было.

Согласно информации из открытых источников, ипподром принадлежит пансионату «Территория лошади». В нем живут животные-ветераны.

Напомним, пожар начался в 14:03 27 декабря. На место происшествия выезжали 4 единицы техники.