СОБР выносит шубы из Апраксина двора

В Апраксином дворе бойцы СОБРа изымают контрафактные шубы. Их отличие от настоящего товара заключается в отсутствии чипов.

Как стало известно «Фонтанке», днем 27 декабря сотрудники оперативной таможни СЗТУ и Роспотребнадзор при силовой поддержке нанесли недружественный визит в Апраксин двор. Внимание привлекла партия шуб с очевидными признаками контрафакта. Они не «фонят».

По информации нашего издания, торговая точка на «Апрашке» осуществляла продажу меховых изделий, не оснащенных обязательными RFID-метками, подающими радиосигнал. Чипизации шубы подлежат с апреля 2016 года. Следить за движением меховой одежды было решено в рамках борьбы с незаконной продукцией. Ее доля на рынке составляла 90 процентов.

В октябре 2016 года Роспотребнадзор вывез из ТРК «Балканский» шубы на 20 млн рублей.