«Фремад-отель» пытается получить разрешение на реконструкцию дома на Восстания, 4, через суд

Компания «Фремад-отель» 23 декабря подала иск к Госстройнадзору. Она просит признать незаконным решение службы. Ведомство четырежды отказывало фирме в разрешении на реконструкцию здания на Восстания, 4.

Исторический дом на Восстания, 4, признали аварийным в 2013-м, после строительства универмага «Стокманн» на соседнем участке. В этом году собственник постройки «Фремад-отель» разработал проект реконструкции. Он предложил разобрать здание, за исключением фасада и фундаментов, и снести внутридворовые флигели. На их месте должен вырасти 6-этажный многофункциональный комплекс с подземной парковкой.

В этом году «Фремад-отель» четырежды обращался за разрешением на строительство в Госстройнадзор. Последний раз — в начале декабря. Однако каждый раз ему выдавали отказ в начале работ.

Компания не представила все необходимые документы, предусмотренные частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса, пояснили в Госстройнадзоре.

Против разборки большей части здания выступают градозащитники. Ранее они назвали данные технического обследования здания сфальсифицированными и сообщали, что постройка не является аварийной.